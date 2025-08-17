¿En qué parte de Baja California habrá calor por encima de los 45°C este lunes 18 de agosto? Pronóstico del clima

Un lunes marcado por condiciones climáticas extremas se espera en gran parte del país, con lluvias puntuales intensas en el sur de Chiapas, con acumulaciones de 75 a 150 mm, mientras que regiones como Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco podrían registrar lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm.

Así lo advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que señala que estas precipitaciones, impulsadas por el monzón mexicano, canales de baja presión y la onda tropical número 23, afectarán el noroeste, norte, sur y sureste, con chubascos fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (25 a 50 mm).

Intervalos de chubascos se prevén en Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala (5 a 25 mm), y lluvias aisladas en San Luis Potosí (0.1 a 5 mm).

En cuanto a temperaturas, el calor será intenso: máximas superiores a 45 °C en el noreste de Baja California, y de 40 a 45 °C en Sonora, norte de Sinaloa, noreste de Chihuahua, norte de Coahuila, norte y este de Nuevo León, y oeste de Tamaulipas.

Otras áreas como Baja California Sur, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo verán 35 a 40 °C. Las mínimas serán frías, de 0 a 5 °C en sierras de Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

El viento soplará de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en varias entidades, posiblemente generando tolvaneras en Baja California y Baja California Sur. El ambiente caluroso persistirá en el norte, litoral del Pacífico, Golfo de México y Península de Yucatán.

¿Cuál será el clima en Baja California este lunes 18 de agosto?

Para Baja California, el pronóstico del SMN indica condiciones predominantemente secas este lunes 18 de agosto pero con temperaturas extremas que demandan atención inmediata. A diferencia de otras regiones del país afectadas por lluvias intensas, Baja California se mantendrá con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones significativas, según el reporte emitido esta tarde.

Durante la mañana, se esperan bancos de niebla en la costa occidental, creando un ambiente templado a cálido en las zonas bajas, pero frío en las áreas serranas del norte, donde las temperaturas mínimas podrían descender entre los 0 y los 5 °C. Esto representa un riesgo para residentes en elevaciones altas, como las sierras de San Pedro Mártir o Juárez, donde el frío matutino podría sorprender a quienes no estén preparados.

Por la tarde, el calor se intensificará drásticamente. El noreste del estado, incluyendo áreas cercanas a Mexicali y el Valle Imperial, registrará temperaturas máximas superiores a 45 °C, clasificadas como extremadamente calurosas. En el resto de la entidad, las máximas oscilarán entre 35 y 40 °C, con un ambiente caluroso generalizado que podría afectar la salud, especialmente en poblaciones vulnerables como niños, ancianos y trabajadores al aire libre.

El viento será un factor clave: del noroeste a 20-30 km/h, con rachas de 40-60 km/h en el Golfo de California, lo que podría originar tolvaneras o tormentas de polvo en zonas áridas como el desierto de Altar o cerca de la frontera con Sonora.

Aunque no se prevén lluvias, el contraste térmico entre mañana y tarde podría generar malestar térmico. En comparación con el día anterior, donde Ejido Nuevo León registró 41°C y Constitución de 1857 sólo 3.1°C, este lunes mantendrá patrones similares, con mínimas frías en sierras y máximas abrasadoras en valles.

Precauciones ante el clima en Baja California

Ante el pronóstico de calor extremo, vientos fuertes y posibles tolvaneras en Baja California este lunes 18 de agosto, es esencial adoptar medidas preventivas para proteger la salud y la seguridad.