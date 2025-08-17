En CDMX, Morena inicia la conformación de Comités Seccionales

El grupo parlamentario de Morena en Ciudad de México anunció que comenzarán con la integración cinco mil 579 comités seccionales, que tendrán la función de ayudar y coadyuvar a democratizar la vida interna de dicho partido político, es decir, que las personas que integren los comités podrán participar directamente en la toma de decisiones.

Durante la conferencia de prensa, Chilanguera, el secretario técnico del Comité Ejecutivo Estatal, Vladímir Ríos, expuso que los comités seccionales también tendrán como tarea, recoger y gestionar las necesidades de la comunidad.

Incluso, resaltó que estos se encargarán de difundir información veraz, pues el objetivo es desmontar las mentiras y las noticias falsas que promueven los partidos de oposición.

“Por medio de la organización territorial, mediante estos comités, uno de los objetivos es difundir información de las fuentes oficiales”, sostuvo.

Sobre la meta de afiliación en la Ciudad de México, el secretario técnico del Comité Ejecutivo Estatal, dijo que, hasta el momento, esta lleva un avance del 99 por ciento y agregó que para fin de año se llegará a la meta de 900 mil afiliaciones en la capital.

“Los comités seccionales justamente se integrarán por vecinas y vecinos de la comunidad que estén afiliados y que se estén afiliando en esta Jornada Nacional de Afiliación. Con este ejercicio, Morena refrenda su mayor fortaleza… Que Morena está con el pueblo organizado y que los comités seccionales serán la piedra angular para consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación en el país”, dijo.

En simultáneo con la creación de los comités, el grupo parlamentario de Morena indicó que se estarán realizando más de 500 asambleas de información en los rincones de la capital.