Día del Abuelo: por qué y cómo se celebra en México

Cada 28 de agosto se celebra en México el Día del Abuelo, una fecha que suele reunir a las familias para conmemorar a los adultos mayores. Aunque la fecha es conocida por la mayoría de personas, poco se sabe sobre su origen. En México existen diferentes teorías sobre cómo fue que nació esta celebración, algunas están apegadas a cuestiones religiosas, mientras que otras apuntan a razones médicas.

Según información del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), actualmente en México existen 17 millones 121 personas adultas mayores, lo cual representa el 12.8 % de la población total. Sin embargo, para el año 2030 se espera que esta cifra suba al 14.96%, mientras que para 2070, las proyecciones sugieren que más del 34.2% de personas serán adultos mayores.

Ante este panorama, las autoridades insisten en la importancia de reconocer a las personas adultas mayores, quienes, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social, más de la mitad dedican su vida al cuidado de los niños dentro de los hogares, cumpliendo con un rol sumamente importante dentro de las familias.

Por su importancia dentro de la familia, así como las proyecciones a futuro, las autoridades han recordado la importancia de conmemorar el 28 de agosto como el Día del Abuelo. Pero no basta solo con celebrar esta fecha, la recomendación del INAPAM es no descuidar a los adultos mayores durante el resto del año y llevarlos constantemente a chequeos y actividades de recreación, para que puedan vivir una vejez digna.

¿Por qué se celebra el Día del Abuelo el 28 de agosto?

La fecha es reconocida de manera oficial en México | Freepik.

La celebración del Día del Abuelo tiene varias versiones sobre su origen en México. Una de las historias más conocidas señala que fue durante el gobierno de Porfirio Díaz cuando se vinculó la fecha con San Agustín de Hipona, un santo se la religión católica que se conmemora el 28 de agosto, ya que se le consideraba patrono de las personas mayores.

Otra versión remonta la fecha a 1957, cuando en un congreso médico se propuso dedicar un día específico para celebrar a los abuelos, y se eligió el mismo 28 de agosto. También existe la historia de que fue un locutor de radio, Edgar Gaytán, quien en su programa “La hora azul” decidió instaurar esa fecha para rendir homenaje a los adultos mayores, dando difusión a la idea y logrando que se extendiera a nivel nacional.

¿Cuándo se hizo oficial el Día del Abuelo en México?

En México la celebración se realiza el 28 de agosto | Freepik.

Más allá de las distintas explicaciones históricas, desde 1983 el Día del Abuelo se reconoce de manera oficial en México. Con el paso de los años, la celebración ha tenido diferentes nombres, como Día del Anciano o Día Nacional de las Personas Mayores, esto con el objetivo de incluir a todas las personas de edad avanzada en la conmemoración, incluso aquellas que no son abuelas o abuelos.

La intención de este cambio en los nombres de la celebración, según las autoridades mexicanas, fue promover un lenguaje incluyente y reconocer la importancia de todos los adultos mayores en la sociedad, independientemente de si tienen nietos, o no. Aunque el festejo en México ocurre cada 28 de agosto, en otros países la fecha es distinta.

¿Qué día es el Día del Abuelo en México y el mundo?

Se trata de una oportunidad para compartir con los adultos mayores | Freepik.

En muchos lugares con tradición cristiana, por ejemplo, el Día de los Abuelos se celebra el 26 de julio, relacionado con San Joaquín y Santa Ana, quienes según la tradición fueron los abuelos de Jesús. En México, sin embargo, la celebración se lleva a cabo el 28 de agosto. Este 2025, la fecha caerá en jueves.

Además, para conmemorar la fecha muchas escuelas organizan festivales en los que los niños preparan bailes, canciones o manualidades para regalar a sus abuelos. En los hogares se suelen organizar comidas especiales en las que la familia se reúne para convivir con las personas de la tercera edad y expresales su cariño con pequeños detalles, como cartas, flores o dibujos.

¿Cómo se celebra el Día del Abuelo en México?

Se trata de un día dedicado a reconocer a los adultos mayores | Freepik.

Aunado a las celebraciones familiares, también es común que los gobiernos locales y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) organicen actividades recreativas, culturales y deportivas para fomentar la participación de los adultos mayores. Por ello, se invita a las personas a seguir las actividades de la dependencia en redes sociales, donde se dan a conocer las actividades especiales durante el mes de agosto.

Durante el 28 de agosto, también es común que algunos municipios organicen ferias de salud para los adultos mayores, donde se realizan chequeos médicos gratuitos, talleres de manualidades, concursos de canto y bailes tradicionales.

¿El Día del Abuelo es festivo en México?

Pese a que las autoridades han recordado la importancia de celebrar a los adultos mayores, esta fecha no es considerada como un día de descanso oficial. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT) esa fecha no forma parte de los días de descanso obligatorio, por lo que los empleados deben acudir a trabajar con normalidad.

Sin embargo, algunos lugares de trabajo suelen dar permisos especiales a los trabajadores, esto para que puedan celebrar el día con sus seres queridos. Aun así, los empleadores no están obligados a dar este día libre, por lo que dependerá de los acuerdos entre trabajadores y empleadores.