Detienen a 2 presuntos atacantes del Ministerio Público y coordinación ministerial en Acapulco

Dos presuntos agresores a las instalaciones del Ministerio Público y la Policía Investigadora Ministerial en Acapulco fueron detenidos en una operación de la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

Se trata de Alejandro 'N' y Betzaida 'N', quienes de acuerdo con las investigaciones se les relaciona con el ataque contra la Agencia del Ministerio Público que dejó una agente y un policía ministerial lesionados.

En la agresión registrada el 29 de julio de 2025, también se vio afectada la Coordinación de la Policía Investigadora Ministerial del sector de Barrios Históricos, en la calle La Quebrada.

De acuerdo con las investigaciones encabezadas por la Fiscalía Especializada en Delitos Graves de la FGE Guerrero, los imputados presuntamente participaron en dicho ataque armado.

Detenidos en una operación de la Fiscalía. Foto: FGE de Guerrero

Se les imputan los ilícitos de homicidio calificado en grado de tentativa,

Una operación encabezada por la Fiscalía Estatal, permitió la cumplimentación de la orden de aprehensión girada en su contra, por su presunta responsabilidad en los delitos de daños a la propiedad.

Además se les imputan los ilícitos de homicidio calificado en grado de tentativa, en agravio de una agente del ministerio público y un policía de investigación ministerial.

En un comunicado, la FGE detalló que Alejandro 'N' y Betzaida 'N', serían presuntos integrantes de una célula delictiva que opera en la zona y que está relacionada con actividades delictivas de distribución de droga y halconeo.

El despliegue operativo y en seguimiento a las investigaciones, permitió su captura en la colonia Centro del puerto, en una acción ministerial donde participaron en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Guardia Nacional (GN).

Los imputados fueron puestos a disposición de la Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.