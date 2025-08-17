Detienen a mujer que atropelló brutalmente a la nueva pareja de su exnovio

La noche del pasado 14 de agosto, Ximena salía de su negocio, ubicado en calles céntricas de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, sin saber que ese sería el momento en el que Jovana, expareja de su actual novio, cumpliría sus amenazas.

Y es que Jovana, a bordo de su camioneta BMW, atropelló violentamente a la joven, de solo 22 años de edad, quien quedó prensada contra otro vehículo estacionado en la vía pública de la ciudad chiapaneca.

El resultado fue fatal para la joven, pues los galenos que la atendieron señalaron que sufrió fracturas de columna vertebral, pelvis y pierna derecha, estallamiento de la matriz y pérdida de la dentadura.

La presunta responsable fue atrapada casi de inmediato por autoridades locales, quienes investigan su supuesta responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa y presentada ante el Ministerio Público.

La víctima fue impactada contra otro vehículo estacionado en el barrio de Guadalupe. Foto: Fiscalía General del Estado de Chiapas

Reclasifican delito de lesiones

De acuerdo con la propia autoridad, en un principio se había catalogado el incidente como de lesiones graves, pero al establecer la relación que existía entre ambas mujeres, se decidió reclasificar como feminicidio en grado de tentativa.

Las primeras indagatorias señalan que, hace un año, Josué “N” decidió terminar su relación con Jovana y comenzar a salir con Ximena “N”, quien desde ese momento comenzó a recibir amenazas.

Mediante su cuenta en redes sociales, la madre de la víctima señaló que, a pesar de haber presentado pruebas de las amenazas de muerte realizadas por la presunta agresora, no lograron avances con las autoridades locales.

Desde el día en el que fue agredida, Ximena “N” fue llevada a un nosocomio de alta especialidad, donde la mujer, de oficio modelo, es reportada con un estado grave de salud.