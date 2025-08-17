Detienen a Ezequiel "N", presunto líder de "Los Escorpiones" e hijo de Tony Tormenta en Tamaulipas

En Matamoros, Tamaulipas, detuvieron a Ezequiel Cárdenas Rivera, hijo de Antonio Cárdenas Guillén conocido como "Tony Tormenta" uno de los líderes del Cartel del Golfo.

De acuerdo con la ficha de detención de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) al también conocido como "Tormenta Junior" lo detuvieron en las primeras horas de este domingo 17 de agosto acusándolo por portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Su detención sucedió alrededor de las 12:55 horas entre las calles Pedro de Alvarado e Infante Elena, de la Avenida 12 de marzo en Matamoros, esto cuando estaba él dentro de un vehículo negro frente a una tienda de autoservicio, las autoridades se acercaron porque no portaban con placas de circulación.

Al inspeccionar su vehículo hallaron al interior un arma de fuego de calibre 9x19 milímetros con cargador que contaba con cinco cartuchos útiles.

A Ezequiel N, lo señalan como presunto líder de Los Escorpiones, un grupo delincuencial que se considera brazo armado del Cartel del Golfo. En el Registro Nacional de Detenciones lo describen como un hombre que mide de estatura 1.85 metros, de complexión robusta, tez clara, cabello negro y barba.

Foto: SSPC

¿Quién era Tony Tormenta, líder del Cartel del Golfo?

Su padre Antonio Ezequiel Cárdenas Guillen era conocido como "Marcos Ledezma, "Licenciado o "Tony Tormenta, nació el 5 de marzo de 1962 en Tamaulipas, entidad en la que comenzó con la actividad delictiva dentro del grupo destacado por contrabandear whisky y productos ilícitos a los Estados Unidos, el Cartel del Golfo.

El Cartel del Golfo comenzó a operar desde 1930 bajo el liderazgo de Juan García Ábrego, quien se convirtió en uno de los diez más buscados por el FBI, finalmente detenido en 1966 dejando a cargo del cartel a Osiel Cárdenas Guillén que controlaba la mayor parte del tráfico de cocaína y marihuana por el corredor Matamoros.

Junto a su hermano Antonio Cárdenas, supervisaban las actividades del narcotráfico en Matamoros y Brownsville, al crecer dentro de este sector, Tony Tormenta recibió la plaza de Matamoros, considerado uno de los líderes, por su trabajo dentro de la organización estaba bajo vigilancia de las autoridades.

Cárdenas Guillén murió tras un tiroteo que tuvo con las autoridades de México durante un operativo en noviembre del 2010.