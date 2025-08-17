Detienen a “El Patines” por intentar secuestrar a una persona en Nogales

Todo le salió mal a “El Patines”, presunto secuestrador radicado en Nogales, Sonora, pues no solo se le escapó la persona a la que trató de privar de su libertad, también fue detenido y vinculado a proceso.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Sonora, Julio Adrián “N”, conocido como “El Patines”, intentó cometer el delito el pasado 2 de julio en compañía de algunos cómplices, pero todo salió de una forma desafortunada para él.

“Al señalado se le acusa por los hechos ocurridos el 2 de julio de 2025, aproximadamente a las 20:00 horas, cuando la víctima circulaba por la calle Abelardo L. Rodríguez y al llegar a la esquina con la calle Rodolfo Siordia de la colonia Fundo Legal, en Nogales, Sonora, el imputado, junto con diversas personas, sometió y retuvo a la víctima en contra de su voluntad, amenazándolo con un cuchillo. “Posteriormente, obligaron a Samuel ‘N’ a caminar hacia el domicilio ubicado en la calle Cubillas y Rodolfo Siordia, donde lo mantuvieron privado de su libertad, amarrado de pies y manos, y lo golpearon en diversas partes de su cuerpo con manos y pies”, señaló la corporación.

Escapa secuestrado de sus captores

Solo un día pudieron los presuntos secuestradores mantener bajo su poder a su víctima, pues éste logró desatarse y huir para alertar a las autoridades sobre el delito que había sufrido.

“El 3 de julio de 2025, aproximadamente a las 22:00 horas, la víctima logró desatarse y aprovechó un descuido de los activos para escapar por el techo del domicilio, evitando así continuar en cautiverio. “Tras demostrar la probabilidad de que el señalado sea el responsable por los hechos descritos, el juez determinó lo antes mencionado, por lo que ‘El Patines’ se encuentra ya recluido”, añadió.

Así, gracias a las indagatorias realizadas por las autoridades, el presunto responsable seguirá las etapas de su proceso en prisión y a la espera de una sentencia afirmativa o negativa.