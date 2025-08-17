Denuncian presunto maltrato animal en un domicilio de Culiacán

Vecinos del fraccionamiento Villa del Real denunciaron que un perro permanece amarrado en un patio lleno de basura, sin resguardo adecuado contra el sol ni la lluvia, y en condiciones de abandono extremo. De acuerdo con el reporte difundido por la Fundación Balto y Togo, en el lugar originalmente había dos perros.

Habitantes del sector señalaron que, desde hace meses, han realizado denuncias y, ante la omisión de sus dueños, ellos mismos se han visto obligados a alimentarlo como pueden para que sobreviva.

“Los animales no son vigilantes, ni cuidadores, ni objetos; al dejarlos en estas condiciones enferman, mueren y después los reemplazan con otro, repitiendo el mismo ciclo de sufrimiento”, expusieron.

El caso se suma a una serie de hechos de crueldad extrema registrados en las últimas semanas en Culiacán, lo que ha generado creciente presión social hacia las autoridades para reforzar la atención a denuncias.