Un nuevo ciclo escolar está a punto de comenzar. Estamos a tan sólo dos semanas de que inicie este periodo correspondiente al año educativo 2025 - 2026 y padres, madres de familia, así como tutoras y tutores, comenzaron a surtir la lista de útiles escolares de educación básica establecida de manera oficial por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Para que los jefes y las jefas del hogar se vean apoyados en la compra de útiles escolares, así como de uniformes, te decimos cómo activar la nueva tarjeta para recibir el apoyo anual de hasta 1,180 pesos, así como consultar el saldo en este plástico. Recordemos que los estudiantes del nivel secundaria ya comenzaron a recibir el apoyo económico, específicamente desde el 15 de agosto.

A continuación te compartimos el PASO A PASO para que puedas activar la tarjeta de útiles y uniformes escolares y así cheques también el saldo y con lo que dispones como parte de este apoyo económico para comprar lo que necesites a tus hijos e hijas.

Tarjeta de útiles y uniformes comenzó con los depósitos el 15 de agosto | Cuartoscuro

¿Cómo registrar tu nueva tarjeta de útiles y uniformes? PASO A PASO

Para que actives tu nueva tarjeta de útiles y uniformes escolares, tienes que descargar primero la aplicación llamada "Obtén Más". Después de que descargues en tu teléfono celular esa app, entonces deberás seguir este sencillo paso a paso:

Entra a la app "Obtén más" y escribe el correo del tutor o tutora que se usó al registrar en el programa Mi Beca para Empezar.

Escribe la contraseña que te llegó a esa misma dirección de correo electrónico cuando terminaste el registro al programa.

Selecciona la tarjeta digital de la beneficiaria o beneficiario el cual deseas vincular a la nueva tarjeta.

Genera un NIP con el que podrás autorizar todas tus compras.

Selecciona la opción "activar tarjeta física" y escribe los 16 dígitos de la nueva tarjeta.

Verifica que los datos de la nueva tarjeta sean correctos.

Con este paso a paso, ya tendrás activa tu nueva tarjeta para útiles y uniformes escolares, lista para cobrar y utilizarla como parte del apoyo económico que se da a las familias en este regreso a clases para el ciclo 2025 - 2026.

Esta es la nueva tarjeta de útiles y uniformes escolares | Especial

¿Cómo consultar mi saldo en la nueva tarjeta de útiles y uniformes?

Checa la información que te daremos a continuación porque así como fue de sencillo activar tu nueva tarjeta para útiles y uniformes escolares, lo será para checar el saldo. Desde la aplicación "Obtén más", esa donde activaste tu nueva tarjeta, deberás iniciar sesión.

Si ya está iniciada la sesión, en la página de inicio aparecerá el saldo que tiene la nueva tarjeta de útiles y uniformes escolares. Par este 2025 hay diferentes montos:

Preescolar y CAM preescolar: 970 pesos

Primaria y CAM primaria: 1,100 pesos

Secundaria, Secundaria para adultos, CAM secundaria: 1,180 pesos

CAM Laboral: 1,180 pesos

Si tengo dudas sobre mi tarjeta, ¿quién puede ayudarme a resolverlas?

En caso de que tengas dudas en referencia a tu nueva tarjeta para útiles y uniformes escolares, puedes llamar al número del Fideicomiso Bienestar Educativo en la Ciudad de México, al número 55 1102 1750.

En caso de que necesites actualizar tu teléfono o correo electrónico para ingresar a la app, debes acudir a las oficinas de Fidebien, ubicadas en Bucareli 134, Centro Histórico, en la CDMX, en un horario de lunes a jueves de 09:00 a 17:00 horas y los viernes de 09:00 a 15:00 horas para vincular de nuevo tu vale electrónico a tu app "Obtén más" para disponer del saldo.

Para ello deberás llevar contigo los siguientes documentos: