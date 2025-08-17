Clara Brugada entrega apoyos por 18 mdp a afectados por las lluvias en la CDMX

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, recorrió los puntos más afectados por las lluvias atípicas de las últimas semanas para entregar apoyos económicos que ayuden a las familias a recuperar su patrimonio.

En presencia de los damnificados, la mandataria entregó mil 345 cheques en tres alcaldías, por un monto total de 18 millones 30 mil pesos; 363 de ellos en Venustiano Carranza, 100 en Iztacalco y 883 en Gustavo A. Madero, lo que permitirá a los capitalinos recuperar sus pertenencias.

Para dar el apoyo se crearon tres divisiones, una para las personas que tuvieron una inundación de hasta 15 centímetros, a quienes se les otorgó un cheque de cinco mil pesos; los que tuvieron hasta 50 centímetros, que recibieron 10 mil pesos; y los vecinos que tuvieron más de 50 centímetros, que obtuvieron 25 mil pesos.

“Nosotros, como Gobierno de la ciudad, apoyaremos. Este apoyo es extra al seguro”, dijo.

Brugada Molina reiteró que los daños fueron ocasionados por las lluvias anómalas que han ocurrido en las últimas semanas; no obstante, reconoció que la capital del país está preparada para atender este tipo de afectaciones, pues recién comienza el periodo de precipitaciones fuertes.

“Sabemos que agosto y septiembre también son meses que llueve mucho. Tenemos que estar preparados ante lo que venga”, sostuvo.

Por su parte, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz, reveló que, aunado al seguro y los cheques entregados, se estima hacer una inversión adicional conjunta de alrededor de 710 mil pesos para reparar puertas, pisos y acabados.

En tanto, el secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza, explicó que la principal problemática fue la lluvia histórica que promovió la saturación del Gran Canal, por lo que hubo acciones operativas de limpieza, desinfección y desazolve.

Adelantó que lo que sigue es hacer una revisión integral del drenaje en las calles afectadas, reemplazar la infraestructura dañada; además, se analiza una propuesta para confinar el parque lineal en tres secciones y así recuperar la regulación en época de lluvias, para lo cual es necesario incorporar nuevos accesos peatonales.

En su mensaje, indicó que también se instalarán bombas de agua de dos mil litros en Iztacalco y se incrementará la capacidad de infiltración del Túnel Emisor Oriente, para pasar de dos por ciento de apertura a un 20 por ciento y así expulsar una mayor cantidad de líquido.

MAAZ