Caravana "Éxodo de la Justicia" se desintegra; migrantes son trasladados a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Este fin de semana se desintegró la Caravana migrante "Éxodo de la Justicia" que logró llegar hasta el municipio de Tonalá, Chiapas. Los migrantes, quienes partieron de Tapachula el pasado 6 de agosto, aceptaron el apoyo del Instituto Nacional de Migración, mismos que fueron trasladados a la capital del estado con la promesa de entregarles un permiso de movilidad, para que puedan transitar libremente dentro del país.

El DIF Municipal de Tonalá, dio a conocer que instaló un módulo en el Libramiento Norte para de alguna manera brindar apoyo a la Caravana Éxodo de la Justicia la cual se encontraba caminando en este territorio, logrando apoyar a los migrantes con botellas con agua y alimentos.

Sin embargo, en dicho lugar los integrantes de la caravana se entrevistaron con personal del Instituto Nacional de Migración, quienes les prometieron que, les facilitaran un permiso de movilidad, que les permitirá desplazarse por el país, ante esto los cansados extranjeros de distintas nacionalidades, aceptaron ser trasladados en vehículos del INM, hacia la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Los integrantes de la caravana se entrevistaron con personal del Instituto Nacional de Migración. Foto: Lizeth Coello

Autoridades ofrecen alimentos y bebidas a migrantes

Las autoridades municipales de Tonalá les dieron alimentos, frutas y bebidas a las personas en situación de movilidad y además de ofrecer revisión médica a quienes lo requirieron, todo en presencia de Carlos Ranferi Gómez López, Cónsul de la República de Guatemala, con sede en Arriaga.

De igual forma se dio a conocer que otro grupo de migrantes que se separó recientemente de la caravana y se mantenían descansando en el parque central de Pijijiapan, también fueron apoyados y trasladados en autobuses hacia la capital del estado, bajo la misma promesa de parte del INM, de recibir el permiso de movilidad.

La caravana ya mostraba señales de estarse desintegrando y haberse también fraccionado por motivos físicos ya que algunos extranjeros decidieron avanzar por su cuenta a Tonalá y otros descansar en Pijijiapan, donde ya no pudieron más y aceptaron el ofrecimiento de las autoridades migratorias.