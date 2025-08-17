Captan el momento exacto en el que usuarios de juego mecánico en Zacatlán quedan atrapados en el aire | VIDEO

Un grupo de ocho personas vivió momentos de terror la noche del 16 de agosto, cuando en medio del disfrute de La Gran Feria de la Manzana Zacatlán, uno de los juegos mecánicos del lugar comenzó a fallar y obligó a que los usuarios quedaran suspendidos en el aire por al menos una hora.

En redes sociales comenzaron a filtrarse videos del momento exacto en el que el juego mecánico en forma de péndulo quedó aparentemente trabado, pero con la cabina en movimientos ligeros, y sin permitir que las personas abordo descendieran de la atracción, todo esto mientras un grupo grande de personas veía el incidente con preocupación.

Afortunadamente, ninguna de las personas abordo o asistentes a la feria resultaron heridos, según confirmaron las autoridades del estado de Puebla, quienes desde que se dio el reporte del accidente, cerca de las 21:00 horas, mantuvieron informados a los locales por medio de comunicados.

"La Dirección de Protección Civil y Bomberos atendió un reporte sobre un juego mecánico en el Recinto Ferial, el cual presentó una falla técnica lo que provocó que se quedara parado", se lee en un comunicado del Gobierno Municipal de Zacatlán.

Este fue el momento del rescate. Puedes ver el video al final de la nota. (Foto: TikTok @celynegrete3)

La falla del juego mecánico tuvo lugar en el Recinto Ferial y ante ello se dieron cita elementos de la Dirección de Prtección Civil y los Bomberos, quiene atendieron el reporte y ayudaron a las personas afectadas, siempre siguiendo con los protocolos de seguridad y rescate.

Esta mañana también se adelantó que Eduardo Zurita Hernández, director de Potección Civil está revisando todos los detalles del incidente: "Informó que se está elaborando el dictamen correspondiente para hacer valer el seguro de responsabilidad civil, así como aplicar las cláusulas de contrato", se lee en el comunicado.

Trasladan al hospital a las personas atrapadas en un juego mecánico Feria de la Manzana Zacatlán

En un comunicado emitido la noche del sábado, el Gobierno Municipal de Zacatlán dio a conocer que se trasladaron a las personas que quedaron atrapadas en la atracción al Hospital General, donde se les realizó una revisión y se les brindó la atención correspondiente.

Esta es la última actualización que han dado las autoridades. (Foto: Gobierno Municipal de Zacatlán)

Si bien reportes extraoficiales alarmaron sobre el riesgo de hipotermia entre los usuarios de la atracción, esta mañana se compartió una actualización del incidente, donde confirmaron que fueron ocho las personas rescatadas por una falla mecánica en un juego y que el rescate duró al menos una hora.

Pese a que todas fueron llevadas al hospital para su valoración, esta mañana se reveló que ninguna presentó complicaciones: "Recibieron atención oportuna y se encuentran bien de salud", se lee en el mensaje del Gobierno Municipal.