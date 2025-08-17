Cae 'La Hiena', presunta líder del Cártel San Luis Rey en Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), confirmó la detención de Hermelinda M.O., alias “La Hiena”, considerada como cabecilla del Cártel San Luis Rey y principal distribuidora de droga a gran escala en el Istmo de Tehuantepec.

Tras un despliegue táctico, entre la Secretaría de Marina y agentes estatales de investigación así como de la Guardia Nacional como parte de la Operación Sable, la mujer fue capturada en un cateo realizado en una vivienda del municipio de

Santa María Mixtequilla, vinculada a su suegro, Rogelio alias “El Melchorcillo”.

En el lugar fueron aseguradas por lo menos dos fusiles de asalto AK-47, calibre 7.62, conocidos como cuernos de chivo, así como un rifle Galil de uso exclusivo del Ejército.

Tras un despliegue táctico. Foto: FGE Oaxaca

Detienen a La Hiena, presunta líder criminal del Cártel San Luis Rey; le atribuyen más de 50 asesinatos

La Hiena presuntamente tomó el control del grupo criminal, al que se le ha atribuido más de 50 asesinatos en la región, tras la muerte de “Melchorcillo” quien fue emboscado junto con su escolta, Humberto G. R., en un camino de terracería entre Mixtequilla y San Luis Rey, cuando viajaban en una camioneta Toyota negra con placas de Veracruz.

La Fiscalía de Oaxaca precisó que este tipo de acciones que se realizan a través de la Operación Sable, buscan desarticular las célula criminales locales que generan violencia en la región del Istmo “por lo que el éxito de estos trabajos operativos garantiza la seguridad de la ciudadanía”, expusieron.