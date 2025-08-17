Beca Ifigenia Martínez: requisitos para acceder al nuevo apoyo de 3,600 para estudiantes, en agosto de 2025

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció el lanzamiento de la Beca Ifigenia Martínez, un nuevo programa de apoyo alimentario dirigido a estudiantes de licenciatura en situación de vulnerabilidad.

Este esfuerzo, anunciado por el rector Leonardo Lomelí Vanegas, busca garantizar que los alumnos puedan continuar sus estudios sin preocupaciones económicas relacionadas con la alimentación.

Si eres estudiante de la UNAM, revisa el Portal del Becario para conocer los detalles de la convocatoria y no dejes pasar esta oportunidad de mejorar tu experiencia académica.

¿Qué es la Beca Ifigenia Martínez?

La Beca Ifigenia Martínez es un apoyo económico de 3,600 pesos destinado a estudiantes de licenciatura de la UNAM que enfrentan dificultades económicas, particularmente en el ámbito alimentario.

Este programa, que complementa otras becas de manutención, busca reducir el rezago académico, mejorar el rendimiento escolar y enfrentar problemas de salud relacionados con la desnutrición.

En el ciclo escolar 2024-2025, la UNAM identificó que 13,600 estudiantes reportaron insuficiencia alimentaria, lo que llevó a la creación de 4,200 apoyos nuevos bajo este programa.

La beca está diseñada para ser compatible con otras asignaciones, priorizando a grupos vulnerables como mujeres embarazadas, personas con hijos y estudiantes de pueblos originarios.

Requisitos para solicitar la Beca Ifigenia Martínez

Para acceder a esta beca, los estudiantes deben cumplir con ciertos criterios establecidos por la UNAM. Los puntos principales incluyen:

Ser estudiante activo de licenciatura en la UNAM.

Demostrar vulnerabilidad económica, lo cual se evalúa mediante encuestas socioeconómicas realizadas por la universidad. El solicitante debe provenir de un hogar cuyo ingreso sea menor o igual a un salario mínimo mensual del vigente para México.

Prioridad a grupos vulnerables: mujeres embarazadas, personas con hijos o pertenecientes a pueblos originarios tienen preferencia.

Contar con un promedio general mínimo de 7.00 y no estar sancionado conforme a lo establecido en la legislación Universitaria.

Contar con una cuenta de correo electrónico vigente y con un número telefónico donde puedan ser localizados.

Los interesados deben estar atento a las convocatoria publicada en el portal, donde se detallan los documentos necesarios y los plazos para aplicar.

Beneficios de la Beca Ifigenia Martínez

Este programa homenajea a una figura clave en la historia de la UNAM y el país. Foto: @UNAM_MX

El apoyo de 3,600 pesos permite a los beneficiarios adquirir alimentos, lo que contribuye a mejorar su bienestar y rendimiento académico. El pago se realizará en una sola exhibición que cubrirá el periodo de agosto a diciembre.

Según Mauricio Reyna Lara, director de Becas y Enlace con la Comunidad, este tipo de programas ha demostrado reducir la reprobación, mejorar las calificaciones y crear un entorno más favorable para el desarrollo académico de los estudiantes.

Además, la beca es parte de un esfuerzo más amplio de la UNAM, que otorga 280,000 becas a nivel nacional, cubriendo cerca del 80% de su matrícula de más de 370,000 estudiantes.

Estas becas incluyen opciones de manutención, capacitación, apoyo a deportistas, alto rendimiento académico y ayuda a grupos vulnerables.

Cómo solicitar la Beca Ifigenia Martínez

El proceso para solicitar la Beca Ifigenia Martínez es sencillo y accesible. Los estudiantes deben:

Ingresar al Portal del Becario.

Consultar la convocatoria correspondiente al ciclo escolar 2026-1.

Completar el formulario de solicitud y cargar los documentos requeridos.

Participar en la encuesta socioeconómica, si aplica, para evaluar la necesidad del apoyo.

Seguir las instrucciones detalladas en las infografías y videos tutoriales disponibles en el portal.

La UNAM ha simplificado los trámites para facilitar el acceso a este y otros programas de apoyo, asegurando que los estudiantes puedan enfocarse en sus estudios. Para solicitar este apoyo, debes realizar el trámite a más tardar el 31 de agosto.