Balean a cinco personas en Las Coloradas, Culiacán, investigan ataque directo

Cinco personas resultaron heridas luego de ser atacadas por presuntos sicarios que transitaban a bordo de un vehículo por calles de la colonia Las Coloradas, en la zona rural de Culiacán, Sinaloa.

Los hechos ocurrieron este 17 de agosto alrededor de las 15.00 horas, cuando cinco jóvenes se encontraban conviviendo afuera de un domicilio, ubicado en el popular sector de la capital sinaloense.

De acuerdo con reportes de medios de comunicación locales, presuntos sicarios a bordo de una motocicleta llegaron hasta el sitio, ubicado en la esquina de las calles San Alfonso y Abedules, y dispararon indiscriminadamente para luego darse a la fuga.

Minutos más tarde, al sitio del atentado llegaron policías y elementos de la Guardia Civil, además de paramédicos que auxiliaron a tres de los lesionados. Las autoridades señalaron que uno más fue llevado por sus familiares a un nosocomio cercano y otro más huyó.

Se investiga un presunto ataque directo

Al sitio también llegaron investigadores de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, quienes resguardaron el sitio del atentado para comenzar a recopilar pruebas que permitan determinar la dinámica de los hechos.

Aunque hasta el momento no se ha informado sobre capturas por este atentado, las autoridades realizan las labores necesarias para dar con el paradero de los autores de este presunto ataque directo.