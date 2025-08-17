Así será la nueva Línea 6 del Cablebús que conectará a Tláhuac y Milpa Alta

El Gobierno de la Ciudad de México compartió nuevos detalles sobre la línea 6 del Cablebús de la capital, que planea conectar a las alcaldías de Milpa Alta y Tláhuac al oriente, generando una conexión más rápida y digna para millones de citadinos que transitan diariamente esta zona.

A través de redes sociales se compartió que serán nuevas estaciones, nuevos caminos y una nueva manera de vivir la movilidad para las y los capitalinos, y se revelaron algunos detalles de este proyecto que conectará una de las zonas más alejadas de la ciudad.

"Con cada nueva obra, seguimos mejorando la forma en que nos movemos en la ciudad. ???? Con la próxima #Línea6 del @MICablebusCDMX, las y los habitantes de @GobMilpaAlta y @TlahuacRenace tendrán una conexión más rápida y digna", compartió la cuenta del Gobierno de la CDMX en X.

Juan Gabriel, Justin Bieber y TODOS los artistas que se han presentado GRATIS en el Zócalo de la CDMX

Actualmente el traslado de los originarios de Milpa Alta recorren entre una hora y hora y media de traslado a la estación de metro más cercana, que sería el metro Tláhuac de la línea 12, y de ahí a sus centros de trabajo o estudio el recorrido puede continuar hasta dos horas más que dan como resultado hasta tres horas diarias de traslado, sin considerar el regreso.

Serán 7 estaciones que unan Milpa Alta y Tláhuac

¿Cómo será la Línea 6 del Cablebús?

De acuerdo con lo compartido, se beneficiará a 9 pueblos y colonias de Tláhuac, 3 de Milpa Alta y 2 de Xochimilco, para miles de personas, con una longitud de 12.3 kilómetros distribuidos en 7 estaciones que se recorrerán entre 40 y 45 minutos.

Esta nueva línea de transporte público establecerá una conexión directa con la estación Tláhuac de la Línea 12 del Metro, lo que facilitará los traslados largos para miles de usuarios, sino que también promete una reducción significativa en los tiempos de viaje, mejorando así la calidad de vida y accesibilidad a oportunidades laborales y de ocio.

Las estaciones planeadas para este proyecto son las siguientes:

Villa Milpa Alta (Milpa Alta)

San Francisco Tecoxpa (Milpa Alta)

San Antonio Tecómitl (MIlpa Alta)

San Juan Ixtayopan (Tláhuac)

Santiago Tulyehualco (Xochimilco)

San Pedro Tláhuac (Tláhuac)

Metro Tláhuac (Tláhuac)

