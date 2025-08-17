Así se despidió el influencer "El Alucin" en un VIDEO EN VIVO minutos antes de ser asesinado: "quiero más haters"

La tarde del pasado sábado 16 de agosto se confirmó el asesinato del influencer Camilo Ochoa Delgado, mejor conocido en redes sociales como "El Alucin". El creador de contenido, de 42 años de edad, habría sido atacado a balazos dentro de un departamento en el estado de Morelos. Las versiones preliminares sugieren que un hombre ingresó a la vivienda y le disparó de forma directa, hasta dejarlo sin vida.

El asesinato del creador de contenido ha llamado la atención de cientos de personas debido a que Ochoa Delgado llegó a reconocer, de forma pública, haber sido parte de un grupo criminal. En sus videos, compartidos en YouTube, "El Alucin" decía ser un exintegrante del Cártel de Sinaloa y mostraba su afinidad por la facción de "Los Chapitos".

Aunque nunca se comprobó nada de forma oficial, el nombre de Ochoa Delgado se vinculó a los hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo", luego de que, a principios de años, apareciera en un volante distribuido en Culiacán, donde se enlistaba a influencers y cantantes que, presuntamente, estaban relacionados con las actividades criminales de "Los Chapitos".

En el mismo volante donde se leía el nombre de Ochoa Delgado también aparecían mencionados los hermanos e influencers Kevin, Mayve, Gail y Marcos Castro, todos originarios de Sinaloa; cabe recordar que, hace unos meses, también fue asesinado a tiros Gail Castro, cuando salía de un restaurante de mariscos en Ensenada, Baja California.

"El Alucin" grabó un video en vivo antes de morir

Ahora, tras darse a conocer la muerte de "El Alucin", sus seguidores han recordado que, horas antes de su deceso el creador de contenido compartió un video en vivo en sus redes sociales. En dicho clip, que aún está disponible en Instagram, se ve a Ochoa Delgado hablando de varios temas.

El influencer inició su transmisión en vivo mostrando su ropa y pidiendo consejos a sus seguidores para armar su look: "no sé que gorra ponerme (...) tengo como unas 360 gorras y ando queriendo ver si compro otras", se oye decir al creador de contenido mientras mostraba las gorras que tenía en su habitación. "Y eso que nada más es en está casa, tengo ropa en todas partes por si hay que salir", agregó.

Quería más haters: las últimas palabras de "El Alucin"

El creador de contenido murió en un ataque directo | Instagram @soycamiloochoa

Durante el mismo video, Ochoa Delgado dijo tener varios teléfonos celulares y mostró dos de ellos, mientras cantaba canciones de Natanael Cano. El influencer explicó que se estaba preparando para salir a comer, por lo que se despidió de sus seguidores con un inusual mensaje, asegurando que necesitaba más personas que le dieran tráfico en sus redes, aunque fuera con comentarios negativos:

"Ocupo más haters para que sigan creciendo las estadísticas y siga monetizando más. Ustedes vengan y tírenme. Como si me doliera tanto, he vivido de todo. Nos vemos. Ocupo más haters", fueron las últimas palabras con las que "El Alucin" se despidió de su audiencia minutos antes de ser asesinado dentro de su departamento en Morelos.

¿Quién era Camilo Ochoa, conocido como "El Alucin"?

Decía ser integrante del Cártel de Sinaloa | Instagram @soycamiloochoa

Camilo Ochoa Delgado ganó miles de seguidores en redes sociales por los videos que compartía hablando sobre temas relacionados al narcotráfico. El hombre se presentaba como un supuesto exintegrante del Cártel de Sinaloa, hecho que atraía la atención de sus seguidores. "El Alucin" compartía información sobre cómo operaban los grupos criminales y contaba supuestas anécdotas que él había vivido durante su tiempo como narcotraficante.

Además, mostraba los lujos que tenía, tales como la ropa, joyas, relojes y demás. Su estilo de vida, aunque lo había llevado a conseguir miles de seguidores, también le trajo decenas de comentarios negativos y amenazas de muerte. Ochoa Delgado ya había comentado, ante las cámaras, que había estado recibiendo mensajes aterradores, que lo hacían temer por su vida.

No hay detenidos

Hasta ahora, no hay personas detenidas por el homicidio del influencer. Sin embargo, la Fiscalía de Morelos confirmó que inició una carpeta de investigación con el objetivo de identificar a la persona, o personas, que participaron en el crimen. Se espera que conforme las investigaciones avancen se dé a conocer más información sobre los hechos violentos.

En redes sociales y medios locales ha trascendido la versión de que fue un hombre armado quien irrumpió en el departamento de "El Alucin" y le disparó en múltiples ocasiones. Sin embargo, se desconoce la veracidad de esta versión, puesto que las autoridades locales aún no han confirmado el móvil, ni el cómo ocurrieron los hechos.