Así puedes incrementar tu pensión del IMSS por cesantía en edad o vejez

Si eres pensionado por cesantía en edad o vejez del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bajo el amparo del Régimen de la Ley del Seguro Social 1973 tienes la oportunidad de incrementar el monto del dinero que recibes cada mes.

De acuerdo con esta institución, los pensionados por cesantía en edad o vejez bajo dicho régimen tienen derecho a recibir un apoyo económico denominado asignación familiar, por concepto de carga familiar respecto de los beneficiarios siguientes:

15% por esposa o concubina .

por o . 10% por cada uno de los hijos menores de 16 años .

por cada uno de los . 10% por cada uno de los hijos de 16 y hasta 25 años , si se encuentra estudiando en planteles del Sistema Educativo Nacional , siempre que no sea sujeto del régimen obligatorio.

por cada uno de los , si se encuentra estudiando en planteles del , siempre que no sea sujeto del régimen obligatorio. 10% por cada uno de los hijos del pensionado con motivo de no poderse mantener por sí mismos, debido a inhabilitación para trabajar por enfermedad crónica, física o psíquica . La asignación en este caso se seguirá pagando hasta que desaparezca la inhabilitación sin importar la edad.

por cada uno de los del pensionado con motivo de no poderse mantener por sí mismos, debido a para trabajar por . La asignación en este caso se seguirá pagando hasta que desaparezca la sin importar la edad. Si el pensionado no tuviera esposa o concubina , ni hijos conforme a los supuestos anteriores, el IMSS le concederá una asignación del 10% por cada uno de los padres del pensionado si dependieran económicamente de él.

no tuviera o , ni hijos conforme a los supuestos anteriores, el IMSS le concederá una asignación del por cada uno de los padres del pensionado si dependieran económicamente de él. Si el pensionado solo tuviera un ascendiente se le concederá adicionalmente una ayuda asistencial del 10%.

¿En qué condiciones se suspende el apoyo?

De acuerdo con el IMSS, estas asignaciones familiares serán finalizadas en caso de que alguno de ellos fallezca, o cuando los hijos cumplan los 16 años, o 25 años, con excepción de los que se encuentren estudiando y se presente el documento probatorio correspondiente.

Asimismo, aclara que el porcentaje de asignación familiar para un beneficiario puede ser menor al indicado anteriormente, debido a la aplicación de un ajuste si se presenta alguna condición descrita en el artículo 169 de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la pensión de cesantía en edad avanzada en la Ley de 1973?

El derecho al goce de la pensión de cesantía en edad avanzada al amparo del Régimen de la Ley del Seguro Social 1973 se da al cumplir los siguientes requisitos: