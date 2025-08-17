Así es Taruk, el primer autobús eléctrico mexicano que ya atrae compradores desde EU

Taruk, el primer autobús eléctrico 100% diseñado y fabricado en México, está revolucionando el panorama de la electromovilidad en el país y captando la atención internacional.

Con pedidos potenciales desde Estados Unidos y un diseño que combina innovación, sostenibilidad y soberanía tecnológica, Taruk se perfila como un referente en el transporte público eléctrico.

A continuación, exploramos las características, el impacto y el futuro de este vehículo que está poniendo a México en el mapa global de la movilidad sostenible.

Un diseño mexicano para la movilidad del futuro

Su nombre proviene de la lengua yaqui. Foto: @Secihti_Mx en X

Taruk, cuyo nombre significa "correcaminos" en lengua yaqui, es un autobús eléctrico que refleja la capacidad tecnológica de México. Desarrollado por un consorcio que incluye a empresas como Megaflux (responsable del motor eléctrico) y Dina (encargada del chasis y carrocería), el vehículo cuenta con un 70-75% de componentes nacionales.

Su ensamblaje se realiza en Ciudad Sahagún, Hidalgo, mientras que el motor y el tren motriz se producen en Iztapalapa, Ciudad de México. Aunque las celdas de litio y la electrónica de potencia son importadas, el proyecto representa un paso firme hacia la autosuficiencia tecnológica.

Con una longitud de 9.5 metros, Taruk puede transportar entre 60 y 69 pasajeros, con unos 30 asientos dobles, lo que lo hace ideal para rutas urbanas.

Su autonomía varía entre 200 y 350 km por carga, dependiendo de las condiciones, y requiere entre 2 y 4 horas para recargarse completamente.

Este vehículo de cero emisiones no sólo reduce la huella de carbono, sino que también disminuye los costos operativos en comparación con los autobuses diésel, además de ofrecer un viaje más silencioso y cómodo.

Un proyecto con respaldo académico y gubernamental

El secretario @m_ebrard entregó el distintivo #HechoEnMéxico uD83EuDD85 al autobús #Taruk, diseñado y patentado por talento nacional.



uD83DuDCA1 Este proyecto demuestra que México no solo exporta, también crea, innova y lidera.



Con motor eléctrico hecho en México, Taruk es una solución pensada… pic.twitter.com/efQSw3DSxl — Economía México (@SE_mx) March 25, 2025

El desarrollo de Taruk es el resultado de una colaboración entre el sector público, privado y la academia. Instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Centro de Tecnología Avanzada (Ciateq) trabajaron junto al Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).

Con una inversión inicial de 16 millones de pesos para su desarrollo y 400 millones de pesos para producir las primeras 80 unidades destinadas a Ensenada, Taruk es un símbolo del potencial mexicano en innovación.

El proyecto se enmarca en la estrategia de electromovilidad impulsada desde 2021 por el gobierno mexicano, con el objetivo de reducir la dependencia de importaciones y aprovechar recursos como el litio.

La certificación de Taruk como "Hecho en México" el 25 de marzo de 2025, anunciada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, refuerza su relevancia como un producto de orgullo nacional.

Interés internacional: pedidos desde Estados Unidos

Taruk ya ha despertado interés en mercados internacionales. Foto: Cuartoscuro

El impacto de Taruk trasciende fronteras. El secretario de Economía Marcelo Ebrard anunció recientemente que autoridades de Los Ángeles, California, han expresado su interés en adquirir entre 10,000 y 20,000 unidades en los próximos dos años, una demanda que supera significativamente la capacidad de producción actual de Megaflux, que es de 2,000 unidades al año, con planes de escalar a 6,000.

Este interés responde a políticas en Estados Unidos y Europa para reducir la dependencia de tecnología asiática, posicionando a Taruk como una alternativa competitiva.

Ebrard destacó que Taruk incorpora tecnología avanzada, como conectividad a la nube para monitorear rutas, ocupación y seguridad en tiempo real, lo que lo hace atractivo para mercados internacionales.

Pruebas y operación: el comienzo de una revolución

Este transporte ya ha comenzado pruebas. Foto: Cuartoscuro

Taruk comenzó a operar en pruebas en septiembre de 2024 en la Ruta 46 de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) en la Ciudad de México, cubriendo 22 km con 39 paradas en las alcaldías Iztacalco, Iztapalapa y Tláhuac.

También se realizan pruebas en el Estado de México, y las primeras 80 unidades están destinadas a Ensenada, Baja California, donde iniciarán operaciones comerciales como parte de un sistema de transporte público sostenible.

Taruk no es solo un autobús eléctrico; es un testimonio del potencial mexicano para innovar y competir globalmente. Con su diseño eficiente, impacto ambiental positivo y creciente demanda internacional, este vehículo está llamado a redefinir el transporte público en México.