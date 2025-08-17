Arrancan las semifinales de México Canta por la Paz y contra las Adicciones| Tenemos la información minuto a minuto

El concurso nacional México Canta arrancó semifinales este domingo a las 19:00 horas.

El certamen busca dar a conocer nuevas voces y, sobre todo, proponer letras distintas a los corridos bélicos y temas relacionados con el crimen organizado, tendencia que generó polémica y un llamado presidencial en su momento, para cambiar la narrativa en el regional mexicano.

En su primera etapa, México Canta recibió más de 15,000 solicitudes de talentos mexicanos. Tras un proceso de selección, quedaron 48 semifinalistas que competirán durante seis semanas por el galardón.

El evento contará con la participación de artistas de talla internacional como: Intocable, Majo Aguilar, Kevin Aguilar, Los Horóscopos de Durango y Regina Orozco.

La Secretaría de Cultura, encabezada por Claudia Curiel de Icaza, aseguró que el proyecto continuará con más ediciones, fomentando el desarrollo de jóvenes talentos.