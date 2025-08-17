Arrancan las semifinales de México Canta por la Paz y contra las Adicciones| Tenemos la información minuto a minuto

El concurso nacional México Canta arrancó semifinales este domingo a las 19:00 horas.
El certamen busca dar a conocer nuevas voces y, sobre todo, proponer letras distintas a los corridos bélicos y temas relacionados con el crimen organizado, tendencia que generó polémica y un llamado presidencial en su momento, para cambiar la narrativa en el regional mexicano.
En su primera etapa, México Canta recibió más de 15,000 solicitudes de talentos mexicanos. Tras un proceso de selección, quedaron 48 semifinalistas que competirán durante seis semanas por el galardón.
El evento contará con la participación de artistas de talla internacional como: Intocable, Majo Aguilar, Kevin Aguilar, Los Horóscopos de Durango y Regina Orozco.
La Secretaría de Cultura, encabezada por Claudia Curiel de Icaza, aseguró que el proyecto continuará con más ediciones, fomentando el desarrollo de jóvenes talentos.
Blue Malboro pasa a la final
Hemos disfrutado que nos une la música
Antes de revelar el nombre del representante de la primera semifinal de México Canta por la Paz y contra las Adicciones, Fabián Rincón llamó a la gente a disfrutar y a encontrarse en la música.
Mónica Vélez destacó que la música teje una red que puede salvar al mundo.
Daya, alguien llama a la puerta
Dayanara Fernández, Daya, sabe desde los tres años que quería cantar; le gusta tocar el acordeón y escribe sobre amor y desamor.
Daya interpretará una composición propia: Somebody is knocking: el diablo, que trata de relaciones tóxicas,
La intérprete y compositora destaca que no podría dedicarse a la música sin el apoyo de su familia.
En una interpretación bilingüe, Daya cuenta una historia sobre enamorarse de una persona que agrede o violenta.
Fabián Rincón destacó el desempeñó de Daya, por su voz y por la puesta en escena.
América Sierra consideró que Daya transmite mucha energía en una fusión única de inglés y español.
Mónica Vélez impulsó a Daya a creerse lo que hace.
Regina Orozco apuntó que Daya tiene mucha energía pero no se centra en un objetivo.
Miroslava creció como indocumentada; ahora es maestra de música
Miroslava siempre quiso cantar, desde niña le informó a su familia que quería dedicarse a la música; lo logró.
Estudió una carrera universitaria y ahora se dedica a la música. En México Canta participa con la canción "Indiferente".
Ha estado grabando en estudio la canción y ha aprendido a colocar la voz, pero es un regalo que no esperaba, porque México Canta le permite llegar al país al que nunca regresaron sus abuelos y sus tíos.
Afirma que es importante que la música promueva los valores y la cercanía con la familia, porque "al final de cuentas, cuando algo sucede, allí está la familia".
Mónica Vélez afirmó que Miroslava es una mujer valiente que se decidió a seguir su sueño.
Regina Orozco destaca que la familia es el mejor apoyo para que las personas persigan su sueño; destacó la música y el estilo de Miroslava, pero la invitó a ser más consciente de su estilo.
América Sierra se dijo sorprendida por la voz de Miroslava, pero la invitó a definir mejor las notas.
Fabián Rincón destacó que Miroslava se enfrentó con una canción que exigía mucho de la intérprete y le agradeció por su valentía.
José Carlos Díaz le canta al cielo de Illinois
A José Carlos Díaz le gusta cantar bolero; se define como un romántico empedernido y señala que cada ser humano debe aprender a manifestar lo que quiere, con disciplina.
Dice que México Canta le permite sacar la buena música y agradece a la presidenta Claudia Sheinbaum la idea, porque es la oportunidad para que él rescate la música romántica y dé a conocer sus creaciones, porque el romanticismo sigue.
Con una letra de su creación, José Carlos Díaz le canta a un amor: "Eres" es la historia de un relación importante y en una convocatoria que llama a rescatar las letras que eliminen la violencia, pensó que México Canta es la tribuna perfecta para dar a conocer esta pieza.
Para Mónica Vélez la canción de José Carlos Díaz refleja el cielo mexicano y destacó la fuerza del intérprete.
Fabián Rincón apuntó que se presentan pocos proyectos de mariachi, y eso, dijo, representa México, por lo que felicitó a José Carlos Díaz.
América Sierra destacó el romanticismo de la letra de José Carlos Díaz, además, dijo el mariachi sonó muy fresco, precisamente por la letra.
Para Regina Orozco, la pieza de José Carlos Díaz tiene el don de la melodía; dijo que recordará esta pieza por mucho tiempo.
Mercedes Gala, una travesía de Tijuana a Brooklin
Mercedes Gala recibió una llamada de sus papás, que le dijeron del concurso México Canta; ella pensó que sería el escenario perfecto para dar a conocer su canción sobre migrar en paz.
Señala que, independientemente lo que suceda con México Canta, ella ha ganado porque en los preparativos ha aprendido a colocar la voz; dijo que se llevará paz, pasión, la satisfacción de que hay gente a la que le ha gustado su música.
Para América Sierra, la canción de Mercedes Gala le permitió identificarse con la historia de las mujeres que trabajan por su familia; también destacó su voz.
Mónica Vélez encomió su voz y le dijo que la letra de su canción es la historia de muchas mujeres que tratan de mantener a sus familias y mantenerse a flote.
Regina Orozco dijo que los migrantes buscan sentirse respetados; señaló que la voz de Mercedes Gala es buena, pero debe decidir cómo será su proceso de interpretación, para no repetir cuándo será el clímax de la canción.
Fabián Rincón afirmó que respeta lo que Mercedes Gala llegó a defender en México Canta; la invitó a defender su estilo.
Blue Malboro, de Guanajuato a Illinois
Blue Malboro es el nombre artístico de Diego Raya, que empezó a escribir desde la adolescencia. Su proyecto ha sido construido con constancia y disciplina.
Decidió entrar a México Canta porque él mismo ha estado inmerso en las adicciones y quiere que la gente sepa qué pasa cuando una persona atraviesa el apego a las drogas y decide salir de allí.
Señala que México Canta le da la oportunidad de hablar de su experiencia infantil, cuando pasaban malos momentos, sin lujos, criado junto a su hermano por una madre soltera.
Mónica Vélez afirmó que Blue Malboro transforma el dolor en magia y la oscuridad en sonrisas. América Sierra señaló que la letra llevó a la audiencia a la infancia; subrayó que el rap de Blue Malboro demostró que ese estilo es más que palabras altisonantes.
Regina Orozco que la canción de Blue Malboro puede hacer que las personas dedicadas a la violencia se conmuevan al recordar la infancia y a sus mamás.
Fabián Rincón preguntó el origen del nombre y Blue Malboro le contó que en la infancia le robaba los cigarros a su mamá.
Dilia y Yahir, unen su voces en la música
De Queens, New York, Dilia y Yahir llevan su historia de amor a los escenarios. Dilia señala que desde se conocieron, ella sintió paz y Yahir exalta la calidad humana de Dilia. Juntos conforman el dueto Two in love.
Yahir tenía un par de letras escritas desde antes y decidieron llevar su participación con la canción Mil melodías, que se basa en un juego familiar que aprendió con su abuela. Él quiere un cambio para el país, por eso no dudó en participar en México Canta.
Regina Orozco felicitó al dueto por su musicalidad y su interpretación, que transmite el amor y la suavidad de la pareja, señaló que la tonalidad queda baja para Dilia.
América Sierra afirmó que es un gusto escuchar gente tan talentosa.
Para Mónica Vélez, Two in love es un ejército inspirador.
Fabián Rincón destacó el talento de Two in love
Stephanie Arteaga, orgullosa de ser mexicana
Stephanie Arteaga es hija de migrantes mexicanos en Estados Unidos y vive en Winebago, Illinois; de acuerdo con su mamá, desde que aprendió a tomar el micrófono, no dejó de cantar. Su canción relata una relación tóxica y señala que el objetivo es que los jóvenes aprendan que tienen opciones, que no deben quedarse en lugares donde no son valorados.
Regina Orozco destacó el timbre de voz y el estilo, pero le pidió destacarse, no esconderse en la letra, sino dejar salir su emoción.
América Sierra coincidió con Regina Orozco, pidió que Stephanie Arteaga toque sus emociones.
Alex Moreno, de Chihuahua a New Jersey
El primer participante es Alex Moreno, que emigró a Estados Unidos a buscar su camino en la música. Ha cantado en el subterráneo y eligió entrar a México Canta para dejar de cantar covers y dar a conocer sus creaciones.
Participó con el Anticorrido 3, que es parte de una trilogía que pretende combatir la violencia que permea en las canciones y en la música.
Alex se siente identificado con el México Canta, porque dice que es preciso reconocer el talento de la República Mexicana.
Regina Orozco afirmó que la participación de Alex Moreno da un ejemplo con su letra, pero señaló que precisa técnica para cantar.
América Sierra destacó que Alex Moreno ha dado en el blanco con la narrativa que se precisa.
Mónica Vélez afirmó que es de aplaudir el talento de Alex Moreno.
Fabián Rincón felicitó a Alex Moreno y le señaló que respresenta el espíritu de México Canta.
El jurado está integrado por personalidades con amplia trayectoria en la música mexicana: Regina Orozco, Mónica Vélez, América Sierra y Fabián Rincón.
Además, habrá presentaciones especiales de músicos como Horacio Franco y aunque aún no se ha confirmado en qué programa aparecerán, la lista de invitados es amplia: Legado de Grandeza, Vivir Quintana, Camila Fernández, Lila Downs, la Banda Femenil Regional Mujeres del Viento Florido, La Original Banda Limón de Don René Camacho y La Sonora Santanera.