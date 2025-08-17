¿A qué hora lloverá HOY domingo 17 de agosto en CDMX y Edomex?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es claro al decir a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que para hoy domingo 17 de agosto, el clima continuará lluvioso en diversas partes de la Ciudad de México y el Estado de México, esto de acuerdo a la vaguada en altura, en combinación con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico.

Tan sólo el día de ayer, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CCDMX (SGIRPC_CDMX) informó que se registraron lluvias y chubascos con presencia de granizo en alcaldías como Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, cerca de las 18:00 horas, un horario muy similar al de este domingo 17 de agosto.

A continuación te compartimos a qué hora lloverá tanto en la CDMX como en el Estado de México hoy domingo 17 de agosto, de cara al inicio de tu semana y para que tomes precauciones en caso de que tengas planes para este último día de la semana.

Las lluvias serán continuas este domingo en CDMX | Cuartoscuro

¿A qué hora lloverá hoy en CDMX?

Para hoy domingo 17 de agosto, se prevé que las lluvias comiencen a las 18:00 horas, sobre todo en las siguientes alcaldías:

Magdalena Contreras

Coyoacán

Tlalpan

Xochimilco

Milpa Alta

Tláhuac

Los horarios en los que se registrarán lluvias de acuerdo a Protección Civil son los siguientes:

18:00 horas; con temperaturas de hasta 21 grados.

21:00 horas; con temperaturas de hasta 18 grados.

Aunque en el resto de las alcaldías el clima será nublado, al momento no hay una potencial probabilidad de lluvia. Recuerda que la propia Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de CDMX, te pide que te prepares para las lluvias y que, además, procures no tirar basura en la calle, pues la basura es la causa del 50 por ciento de las inundaciones en la Ciudad de México.

Estos son los horarios pronosticados para las lluvias en CDMX hoy domingo 17 de agosto | SGIRPC CDMX

¿A qué hora lloverá hoy en el Estado de México?

Una vaguada en altura en combinación con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, generarán lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero, pero también ocasionarán puntuales fuertes en Veracruz, Puebla, Morelos, CDMX y Estado de México.

En el caso del Edomex, las lluvias están pronosticadas para las 16:00 horas, aunque en algunos municipios podría registrarse un poco más tarde, entre las 17:00 y 18:00 horas.

El Valle de Toluca tendrá cielo nublado, con lluvias dispersas durante el día y las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 20 grados. El Valle de México, que incluye municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl y Naucalpan, entre otros, tendrá un ambiente cálido por la tarde con cielos parcialmente nublados, siendo la temperatura de 25 grados la máxima registrada por 13 grados de la mínima pronosticada.

¿Sabes qué hacer en caso de granizo?

De acuerdo a las recomendaciones realizadas por Protección Civil, debes identificar domos, ventanas, tragaluces, vitrales o cualquier otro objeto que pueda sufrir daños. Protégelos con una cobija o cartón para amortiguar los golpes del granizo. Además, limpia techos, coladeras y jardines para evitar acumulación y obstrucción del agua que pueda provocar encharcamientos o inundaciones.

Otra de las recomendaciones es que si tienes animales o plantas expuestos a una granizada, considera un espacio en donde puedas resguardarlos, además de ubicar calles y avenidas alternas para transitar en caso de una granizada.

Las lluvias en CDMX pueden incluir granizo | Protección Civil CDMX

Recuerda que el granizo puede caer en cualquier época del año, sin embargo en primavera, verano y otoño es más recurrente. Las piedras de granizo son resultado de las partículas de agua fría que se acumulan durante una tormenta eléctrica en una nube llamada cumulonimbus y son arrastradas por el viento de las tormentas.