Violenta riña en tribunas de Monterrey tras derrota de los Tigres ante América | VIDEO

Una pelea entre fanáticos de Tigres se registró al final del encuentro donde el conjunto regiomontano perdió 3-1 ante el Club América. La euforia y frustración se hicieron presentes en el Estadio Universitario de Nuevo León. En las imágenes que han circulado en redes sociales se observa como entre mismos hinchas de la U se agarran a golpes y patadas.

Hasta el momento se desconoce qué fue lo que originó la trifulca, sin embargo, los ánimos se encendieron desde la cancha cuando el Director Técnico del América André Jardine encaró a la fanaticada tigre y con su famoso gesto les demostró que es tricampeón de la Liga MX, lo que generó molestia en el delantero Juan Brunetta.

"Aquí si aplican la de, pierden los Tigres, pierde mi familia", se lee en un tuit del usuario @rayaboy

En otro video se muestra que en la zona de gol norte, detrás de la portería, un grupo de personas se vuelven a enfrascar a golpes. Se espera que la Liga MX aplique los protocolos de seguridad y castigue a los responsables de la bronca que ha dejado varios heridos.