Video: Mujer se salva de milagro y hombre queda prensado en choque en avenida 608 | MOMENTO EXACTO

Un hombre quedó prensado tras el choque de un camión que trasladaba tarimas de madera sobre la Avenida 608, a la altura del Metro Bosque de Aragón, en los límites de la alcaldía Gustavo A. Madero y los municipio sde del Estado de México del Nezahuacóyotl y Ecatepec. Otra mujer también resultó lesionada, quien apenas y logró salvarse, de acuerdo con un video que captó el momento exacto.

Los hechos sucedieron aproximadamente a las 11:05 horas de este sábado 16 de agosto de 2025 en el cruce de la Avenida 608 al norte y Calle 641, a la altura del Metro Bosques de Aragón, de acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), cuyo personal labora en el punto.

uD83DuDEA8uD83DuDE94 Hallarás servicios de emergencia apoyando en accidente vial sobre Av. 608 al norte y Calle 641.



uD83DuDD00 Alternativa vial: Av. 606.



uD83DuDCF2#911CDMX

uD83DuDCF9#C5conConfianza#C5CorazónDeLaCDMX pic.twitter.com/NDWqLRgLk9 — C5 CDMX (@C5_CDMX) August 16, 2025

La mujer que resultó lesionada narró que el camión que la lesionó mientras caminaba con su esposo y su bebé chocó primero con un auto metros más adelante, lo que provocó que perdiera el control, se impactara en contra de un poste y una casa, por donde ella pasaba.

"Estoy en shock, la verdad no estoy bien", dijo la mujer, una joven madre quien apenas logró salvar la vida, pues la carga del camión le alcanzó a pasar encima.

La misma persona relató a periodistas que ella caminaba por la banqueta "cuando se escuchó un golpe muy, muy fuerte" y al percatarse de que el camión se dirigía hacia su familia, apuraron el paso sin embargo ella tropezó y parte del vehículo pesado alcanzó a lesionarla.

La bebé y el esposo de la víctima lograron salir ilesos, pero piden a las autoridades que trasladen a su familiar, pues no cuentan con seguro social ni dinero para pagar una clínica particular para atender las posibles lesiones derivadas del accidente. Por otra parte, aún no se ha logrado identificar al hombre que quedó prensado entre los fierros del camión y el auto involucrados en el choque.

Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México labora en la Avenida 608 para rescatar a la persona lesionada de gravedad en el choque. Por su parte, la SSC recomienda a los automovilistas que se dirigen hacia Ecatepec y Neza que utilicen la Avenida 606 como alternativa vial, pues no hay paso en la Avenida 608.

VIDEO: Así fue el fuerte choque en la Avenida 608