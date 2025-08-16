Tandas con pagos de 2 mil pesos, el polémico negocio que causa sensación para jóvenes que quieren cirugías estéticas

Luego del polémico caso que cobró la vida de Jaqueline, mujer de 25 años que se sometió a una lipoescultura en Monterrey, se ha difundido el negocio de Alondra, una joven que ofrece tandas con pagos de 2 mil pesos semanales para financiar cirugías estéticas en la Ciudad de México.

Según Alondra, ella únicamente organiza las tandas, negocio el cual inició para facilitar la compra de motocicletas, muebles y electrodomésticos desde 2021. Sin embargo, al realizarse su abdominoplastia dos meses atrás, se percató que podía extender su negocio a las cirugías plásticas.

Ofrece tandas de 2 mil pesos para cirugías

En entrevista para Imagen Televisión, Alondra explicó que atrae a sus clientas en las redes sociales con propuestas financieras para facilitar los pagos de procedimientos que realiza un cirujano plástico con quien colabora, él se encarga de operaciones como la abdominoplastia, implantes, mommy make over, rinoplastia, entre otras cirugías destinadas a la belleza femenina.

Su negocio, llamado El Imperio de Tandas, ofrece pagos desde 2 mil pesos semanales a través de su página de Facebook, a lo largo de 30 semanas. Según Alondra, los cambios que notó en su físico fueron inmediatos y su cicatriz se ha curado con el paso del tiempo, por lo que procura recomendar a sus clientas al cirujano con quien obtuvo sus satisfactorios resultados.

En una de sus publicaciones, Alondra fue cuestionada sobre la difusión del caso de Jaqueline, quien murió a causa de una negligencia médica cometida por Sergio "N", sujeto que es investigado por la Fiscalía General del Estado de Nuevo León. Sin embargo, la mujer aclaró que ese negocio, identificado como "Toque Divino", es completamente ajeno al de El Imperio de Tandas.

¿Qué tan confiable es este método?

En total, se necesitan 10 personas para llevar a cabo pagos de 60 mil pesos, esquema en el cual se corre el riesgo de que una de las contribuyentes no cumpla con su pago. Sus paquetes incluyen la estancia en la clínica, anestesiólogo, estudios pre operatorios, cinturilla, crema desinflamatoria, playeras, proteínas, faja posoperatorio y 10 masajes.

Alondra causa sensación por su forma de financiar a sus clientas

FOTO: TikTok

Así mismo, la empresaria advierte que en todo procedimiento médico existe un riesgo de complicaciones, por lo que advierte a sus clientas que no están exentas de sufrir consecuencias durante la cirugía.

"Ya el procedimiento se lleva en quirófano, yo también me operé con el temor de que algo saldría mal, porque pues es una cirugía estética que pues es impredecible, te pones en las mejores manos, pero ahora sí que Dios sabe lo que va a pasar", aseguró.

Los ingresos que superen los 15 mil pesos mensuales serán reportados ante el SAT

FOTO: Especial

¿Las tandas son ilegales?

De acuerdo con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), las tandas no son ilegales. Sin embargo, quienes manejen depósitos y transferencias sospechosas pueden tener complicaciones legales.

El SAT explica que las tandas no son ingresos gravables, pero cuando los depósitos exceden los 15 mil pesos mensuales, las instituciones financieras tienen la obligación de reportar a los tarjetahabientes, con el fin de evitar prácticas de lavado de dinero y garantizar que los ingresos sean de origen comprobable.