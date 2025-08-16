Sismo en México: ¿dónde tembló hoy 16 de agosto? | EPICENTRO

Durante la madrugada de este sábado 16 de agosto se registraron tres sismos, el más fuerte de magnitud 4.6 con epicentro en Chiapas, sin embargo, no tuvo la fuerza suficiente para activar la alerta sísmica.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó que de los temblores registrados hoy, el más débil fue de magnitud 4.0, con epicentro en Jalisco. La costa del Pacífico mexicano fue la región con mayor sismicidad durante la madrugada de hoy.

Con corte a las 20:00 del 15 de agosto, en lo que va de 2025 se han registrado 21,178 sismos, de los cuales 15,588 han tenido una magnitud entre 3 y 3.9. Sólo dos temblores superaron la magnitud 6, pero no rebasaron el 6.9, de acuerdo con los registros del Sismológico Nacional.

¿Dónde tembló hoy en México?

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, estos son los temblores ocurridos esta madrugada.

Hora: 4:58 am. Epicentro: 80 km al suroeste de Cihuatlán, en Jalisco, con coordenadas de 18.784°, -105.154°, una profundidad de 10 kilómetros. Magnitud de 4.0.

Hora: 2:48 am. Epicentro: 47 km al noreste de Mapastepec, en Chiapas, con coordenadas de 15.76°, -92.604°, una profundidad de 179 kilómetros. Magnitud de 4.4.

Hora: 12:16 am. Epicentro: 149 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, en Chiapas, con coordenadas de 13.413°, -92.625°, una profundidad de 10 kilómetros. Magnitud de 4.6. En lo que va del año se han registrado 12 sismos con magnitud superior a 5.5 | Archivo

Los sismos más fuertes en lo que va de 2025

Durante lo que va del año, estos son los temblores de mayor magnitud registrados:

10 de agosto, 8:20 pm. Epicentro: 190 km al suroeste de Tonalá, en Chiapas, con coordenadas de 14.55°, -94.558°, una profundidad de 10 kilómetros. Magnitud de 5.9.

09 de agosto, 2:41 pm. Epicentro: 139 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, en Chiapas, con coordenadas de 13.501°, -92.602°, una profundidad de 38 kilómetros. Magnitud de 6.0.

02 de agosto, 11:58 am. Epicentro: 13 km al este de Tlacolula, en Oaxaca, con coordenadas de 16.976°, -96.361°, una profundidad de 74 kilómetros. Magnitud de 5.9.

18 de junio, 3:49 am. Epicentro: 159 km al suroeste de Pijijiapan, en Chiapas, con coordenadas de 14.641°, -94.232°, una profundidad de 18 kilómetros. Magnitud de 5.8.

27 de mayo, 7:30 pm. Epicentro: 372 km al sur de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, con coordenadas de 19.636°, -109.017°, una profundidad de 5 kilómetros. Magnitud de 5.9. El temblor más fuerte de este día tuvo epicentro en Chiapas | Archivo

27 de mayo, 3:59 pm. Epicentro: 388 km al sureste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, con coordenadas de 19.524°, -108.861°, una profundidad de 10 kilómetros. Magnitud de 5.8.

13 de mayo, 2:43 pm. Epicentro: 275 km al oeste de Cihuatlán, en Jalisco, con coordenadas de 18.774°, -107.13°, una profundidad de 5 kilómetros. Magnitud de 5.8.

05 de mayo, 2:28 am. Epicentro: 28 km al suroeste de Acala, en Chiapas, con coordenadas de 16.351°, -92.953°, una profundidad de 269 kilómetros. Magnitud de 5.8.

17 de marzo, 3:50 am. Epicentro: 325 km al sureste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, con coordenadas de 20.074°, -109.009°, una profundidad de 6 kilómetros. Magnitud de 5.5.

14 de marzo, 9:19 pm. Epicentro: 15 km al sureste de Heroica Tlaxiaco, en Oaxaca, con coordenadas de 17.183°, -97.569°, una profundidad de 64 kilómetros. Magnitud de 5.5.

05 de febrero, 1:01 am. Epicentro: 107 km al sureste de Ciudad Hidalgo, en Chiapas, con coordenadas de 13.834°, -91.671°, una profundidad de 41 kilómetros. Magnitud de 5.7.

12 de enero, 2:32 am. Epicentro: 47 km al suroeste de Coalcomán, en Michoacán, con coordenadas de 18.496°, -103.499°, una profundidad de 30 kilómetros. Magnitud de 6.1.

¿Qué son los sismos?

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, un sismo es el rompimiento de las rocas en el interior de la Tierra, esta ruptura violenta provoca una liberación repentina de energía acumulada, que se propaga en forma de ondas sísmicas en todas las direcciones