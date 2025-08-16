¿Se está tardando mucho? Tren Suburbano anuncia importantes cambios en su ramal hacia el AIFA

A través de sus redes sociales, el Tren Suburbano dio a conocer sobre las modificaciones a su servicio durante el próximo 16 y 17 de agosto en sus seis estaciones que van de Buenavista a Cuautitlán, por los trabajos que se realizan en el ramal que va hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Ferrocarriles Suburbanos informó que las labores de mantenimiento causarán variaciones en el servicio, por lo que operarán con trenes dobles para atender a la demanda de los usuarios.

El ramal hacia el AIFA comienza desde la estación de Lechería, dos estaciones antes de la terminal de Cuautitlán, en el Estado de México. El trayecto de este ramal tendrá 23 kilómetros, con una flotilla de 10 trenes que irán a una velocidad máxima de hasta 120 kilómetros por hora.

Es importante recordar que la expansión del Tren Suburbano al AIFA tendrá una duración de aproximadamente 39 minutos, según el titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Lajous.

Nueva Línea del Tren Suburbano

Así mismo, Ferrocarriles Suburbanos aseguró que trabajarán en coordinación con el Gobierno Federal para desarrollar la infraestructura ferroviaria del país. De acuerdo a la Agencia de Transporte Ferroviario, la nueva línea del Tren Suburbano irá desde la Ciudad de México hasta el municipio de Tizayuca, en el estado de Hidalgo, a lo largo de 6 estaciones, con un trayecto de aproximadamente 50 minutos.

Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles

Esta Línea también conectará con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y con la Línea 1 Buenavista-Cuautitlán. Según la presidenta Claudia Sheinbaum, se prevé que esta proyecto vial sea inaugurado en septiembre de este año, lo que facilitará el traslado entre Hidalgo y la Ciudad de México antes de que arranque el Mundial de Futbol de 2026.

