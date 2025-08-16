Rescatan a a niña secuestrada en el municipio de Teotihuacán, su niñera exigía dinero para devolverla

En un operativo realizado en el municipio de Teotihuacán, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) localizó y rescató a una menor de edad, además detuvo a dos individuos identificados como Isela “N” y Eduardo Rafael “N”, por su probable intervención en el delito de privación de la libertad.

Derivado de una denuncia iniciada el viernes 15 de agosto, ante el Agente del Ministerio Público, por la madre de la pequeña, quien informó la privación de la libertad de su hija, la Fiscalía del Edomex inició una investigación y llevó a cabo investigaciones para localizar a la víctima.

De acuerdo con la indagatoria se desprendió que el pasado 8 de agosto, la denunciante dejó a la menor de edad al cuidado de una femenina identificada como Isela “N”, al interior de un inmueble ubicado en la colonia Santa Cruz, en el municipio de Tonanitla, ya que debía ir a trabajar.

Isela "N" secuestró a la menor en la colonia Santa Cruz

FOTO: Especial

Horas después cuando regresó al domicilio se percató que su hija y la mujer adulta no se encontraban, por ello mediante llamada telefónica habría contactado a lsela “N”, quien le indicó que se hallaba con la menor en un hotel y le solicitó dinero para poder regresarla a Tonanitla, sin embargo, no volvieron.

Desde ese momento no supo el paradero de su hija, ni de la mujer adulta, por ello denunció estos hechos ante la Fiscalía. Para salvaguardar el interés superior de la niñez, personal ministerial se allegó de datos sobre la posible localización de la víctima. Por ello la noche del viernes 15 de agosto fue realizada una movilización en la colonia centro en el municipio de Teotihuacán, donde fue detenida Isela “N”, en compañía de un masculino, de nombre Eduardo Rafael "N", así mismo fue localizada y rescatada la niña.

Detienen a dos implicados en el secuestro de la niña

FOTO: Fiscalía del Estado de México

La menor de edad fue trasladada ante el Agente del Ministerio Público, donde fue entrega a su madre, en tanto los probables implicados, habrán de esperar la determinación de una autoridad judicial, por el delito de privación de la libertad.

EDG