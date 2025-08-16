¿Quién era Camilo Ochoa "El Alucin", influencer sinaloense asesinado en Morelos?

El influencer Camilo Ochoa, mejor conocido como El Alucín, fue asesinado en Temixco, Morelos, según confirmaron fuentes oficiales, pues de acuerdo con los primeros reportes, su cuerpo fue localizado por familiares alrededor de las 17:00 horas, dentro del baño de una vivienda ubicada en la calle Laureles, en un fraccionamiento colindante con Cuernavaca.

Por ello paramédicos que llegaron al sitio confirmaron su fallecimiento, tras detectar que presentaba múltiples impactos de arma de fuego, por lo que fuentes locales confirmaron su deceso, generando gran controversia en la comunidad de Morelos, siendo un caso impactante.

Fue entonces que en redes sociales como Twitter y Facebook compartió como el cuerpo de Camilo Ochoa fue localizado sin vida en el área del baño, al momento de su muerte la víctima vestía camisa negra, pantalón gris, reloj y gafas de sol, según lo visto en las redes sociales.