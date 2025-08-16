¿Qué pasa en la México-Puebla? Se registran filas kilométricas de autos en el Edomex

La Guardia Nacional, en su división de carreteras, informó que se registra un cierre total en la carretera México-Puebla, cerca del kilómetro 046+500, debido a la volcadura de una pipa. El accidente ha provocado una fila kilómetrica de automovilistas, quienes buscan llegar al Estado de México.

"#Tomeprecacuciones en #EdoMéx continua cierre total de circulación por maniobras tras #Accidentevial cerca del km 046+500 de la carretera México-Puebla, atienda indicación vial", señaló la Guardian Nacional a través de redes sociales.

El accidente habría ocurrido aproximadamente a las 02:30 horas de este sábado 16 de agosto, cuando el conductor del vehículo pesado perdió el control de la unidad y la unidad terminó volcada. debido a que transportaba gas LP, los servicio sde emergencia han atendido el percance mediante un corte a la circulación, a la altura el kilómetro 046+50 para evitar mayores repercuciones.