Pronostican granizada en CDMX HOY 16 de agosto: estas son las alcaldías afectadas por lluvias

La tarde de este sábado 16 de agosto la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ha pronosticado intensas lluvias y caída de granizo para la alcaldía Tláhuac en la Ciudad de México. De igual forma se esperan afectaciones derivadas del clima en demarcaciones como Xochimilco, Milpa Alta e Iztapalapa.
También se aproxima una zona de lluvias y chubascos con granizo hacia el oriente de la capital, específicamente en la demarcación Iztapalapa. Se prevé que durante la tarde y parte de la noche sigan registrándose lluvias en la ciudad. Por lo que se recomienda permanecer atentos a los comunicados del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.
El monzón mexicano en combinación con divergencia, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en los estados del noroeste de la República Mexicana, así como intervalos de chubascos en Baja California Sur, las lluvias se acompañaran con descargas eléctricas y posible caída de granizo.
Canal de baja presión extendido sobre el occidente y centro del país, divergencia y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciarán chubascos y lluvias puntuales fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en las regiones mencionadas.
- Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Coahuila, Zacatecas, Sinaloa, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos.