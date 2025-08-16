Pronostican granizada en CDMX HOY 16 de agosto: estas son las alcaldías afectadas por lluvias

La tarde de este sábado 16 de agosto la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ha pronosticado intensas lluvias y caída de granizo para la alcaldía Tláhuac en la Ciudad de México. De igual forma se esperan afectaciones derivadas del clima en demarcaciones como Xochimilco, Milpa Alta e Iztapalapa.

También se aproxima una zona de lluvias y chubascos con granizo hacia el oriente de la capital, específicamente en la demarcación Iztapalapa. Se prevé que durante la tarde y parte de la noche sigan registrándose lluvias en la ciudad. Por lo que se recomienda permanecer atentos a los comunicados del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

El monzón mexicano en combinación con divergencia, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en los estados del noroeste de la República Mexicana, así como intervalos de chubascos en Baja California Sur, las lluvias se acompañaran con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Canal de baja presión extendido sobre el occidente y centro del país, divergencia y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciarán chubascos y lluvias puntuales fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en las regiones mencionadas.