Pronostican granizada en CDMX HOY 16 de agosto: estas son las alcaldías afectadas por lluvias

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ha informado que en la alcaldía Tláhuac se espera caída de granizo

Se exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones durante las lluvias al sur de la capital Foto: Cuartoscuro

La tarde de este sábado 16 de agosto la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ha pronosticado intensas lluvias y caída de granizo para la alcaldía Tláhuac en la Ciudad de México. De igual forma se esperan afectaciones derivadas del clima en demarcaciones como Xochimilco, Milpa Alta e Iztapalapa. 

También se aproxima una zona de lluvias y chubascos con granizo hacia el oriente de la capital, específicamente en la demarcación Iztapalapa. Se prevé que durante la tarde y parte de la noche sigan registrándose lluvias en la ciudad. Por lo que se recomienda permanecer atentos a los comunicados del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

El monzón mexicano en combinación con divergencia, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en los estados del noroeste de la República Mexicana, así como intervalos de chubascos en Baja California Sur, las lluvias se acompañaran con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Canal de baja presión extendido sobre el occidente y centro del país, divergencia y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciarán chubascos y lluvias puntuales fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en las regiones mencionadas.

  • Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Coahuila, Zacatecas, Sinaloa, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos.
 
 
 
