Policía rescata a patito durante fuerte incendio en fábrica de colchones en Iztacalco | VIDEO

Un pato fue rescatado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México durante el incendio registrado este viernes en una fábrica de colchones ubicada en la alcaldía Iztacalco, todo fue registrado en un video que se ha hecho muy viral en redes sociales

De acuerdo con la corporación, una oficial de la Policía Auxiliar localizó al ave escondida y visiblemente asustada dentro de la bodega siniestrada, tras ponerla a salvo, el animal quedó bajo resguardo en espera de personal especializado de la Brigada de Vigilancia Animal.

En un video difundido por la SSC, se aprecia a la agente cargando al pato mientras camina entre las unidades de emergencia, escena que rápidamente llamó la atención en redes sociales, pues se puede ver la reacción al fuerte accidente que casi le arrebata la vida al patito.

Una oficial de la #PolicíaAuxiliar de la #SSC rescató un pato que encontró escondido y asustados, en la bodega en la que ocurrió un incendio esta tarde en @IztacalcoAl; ya se solicitó la presencia de personal especializado de la Brigada de Vigilancia Animal para su resguardo. pic.twitter.com/wbjaH9L5QY — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 15, 2025

¿Qué provocó el incendio donde rescataron un pato en Iztacalco?

El incendio se registró en Avenida del Recreo y Zapotla, en la colonia Barrio de Zapotla, movilizando a 60 bomberos y 15 unidades del Heroico Cuerpo de Bomberos, según informó su director, Juan Manuel Pérez Cova.

Las llamas, que consumieron una bodega de aproximadamente 600 metros cuadrados destinada a la fabricación de colchones, fueron sofocadas cerca de las 18:00 horas, tras varias horas de labores de combate, enfriamiento y remoción de escombros.

Como medida preventiva, 250 personas fueron desalojadas debido al riesgo de propagación hacia dos bodegas aledañas con material inflamable, aunque el siniestro ya fue controlado en su totalidad, la Fiscalía General de Justicia capitalina inició las investigaciones para determinar las causas.

Vecinos señalaron que pudo haberse originado por la caída de un cohete de una fiesta patronal en la zona, hipótesis que aún no ha sido confirmada, solo queda esperar declaraciones de las autoridades correspondientes sobre lo sucedido el pasado viernes 15 de agosto.