A pesar de su "mirada ardiente", ICE ofrece 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) publicó una recompensa de 10 millones de dólares para quien ofrezca información que lleve a la detención de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, y quien junto a sus hermanos encabeza la facción de "Los Chapitos" en el cártel de Sinaloa.

"Él y sus hermanos tomaron el control de la facción de El Chapo del Cártel de Sinaloa, y a pesar de su mirada ardiente, este matón debe ser considerado armado y peligroso. Si tiene información, comuníquese con Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE al 520-335-7315", indicó el ICE, protagonista de las polémicas redadas el gobierno de Donald Trump.

Junto a la imagen del Chapito, ICE también ofreció una millonaria recompensa por Juan José Farías Álvarez, identificado por las autoridades federales como "El Abuelo", a quien el gobierno norteamericano identifica jefe de Cárteles Unidos. A Farías se le acusa de haber cometido asesinatos y traficado con drogas.

Sonre Iván Archivaldo se sabe que es el heredero de la parte del cártel de Sinaloa que encabezó su padre junto a Ismael "El Mayo" Zambada, ambos presos en Estados Unidos, pero por quienes sus hijos se disputan a sangre y fuego Sinaloa desde julio delaño pasado cuando "El Mayo" fue presuntamente entregado por Joaquín Guzmán López, otro de los hijos del "Chapo" Guzmán y medio hermano de Iván Archivaldo.

El líder de los Chapitos es hermano directo de Jesús Alfredo, famoso por ser uno de los descendientes del "Chapo" Guzmán que se tomó una fotografía, junto a la actriz Kate del Castillo, cuando ella y el actor Sean Pen visitaron al capo de la droga, quien se encontraba prófugo en octubre del 2015.

Desde 2023, Iván Archivaldo ha sido fichado entre los narcotraficantes más buscados por la Administración de Control de Drogas (DEA) por ser el líder de "Los Chapitos". El hijo del Chapo fue detenido en el 2005 y liberado en el 2008 por lavado de dinero del penal de Almoloya de Juarez.

Estados Unidos endurece sanciones contra Los Chapitos

Estados Unidos anunció en junio más sanciones contra "Los Chapitos", una facción del cártel de Sinaloa dirigida por los hijos de Joaquín "Chapo" Guzmán, por tráfico de fentanilo y aumentó la recompensa por cada uno de los vástagos prófugos de este narcotraficante mexicano.

El presidente republicano Donald Trump libra una guerra contra los cárteles méxicanos para intentar frenar el tráfico de este opioide sintético, una de las principales causas de la muerte de personas de entre 18 y 49 años en Estados Unidos.

