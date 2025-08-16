Monterrey espera un cielo despejado y temperaturas de hasta 38 grados para el domingo | PRONÓSTICO 17 DE AGOSTO

Con el paso de los días, la capital regiomontana ha enfrentado jornadas de altas temperaturas que, de cara al domingo 17 de agosto de 2025, mantienen en alerta a residentes y autoridades por las condiciones que podrían alterar planes al aire libre.
En contraste con este panorama seco y caluroso, diversas autoridades y medios han advertido sobre riesgos de chubascos aislados y tormentas vespertinas en la zona metropolitana regio. Según Protección Civil de Nuevo León, se pronostican tormentas ocasionales durante la tarde y noche, con precipitaciones livianas, a menudo acompañadas de actividad eléctrica.
Aunque las condiciones por hora indican un día soleado y extremadamente caluroso, la advertencia de lluvias aisladas invita a la precaución. Este contraste no es inusual: la inestabilidad atmosférica típica del fin del verano, especialmente en regiones semiáridas como Monterrey, a menudo provoca tormentas aisladas que pueden sorprender incluso bajo un cielo mayormente despejado.
¿Cuál será el clima para Monterrey este 17 de agosto? | PRONÓSTICO
Este domingo en Monterrey se anticipa una jornada dominada por el calor, con un repunte gradual de las temperaturas desde las primeras horas del día y sin señales de lluvias en el horizonte.
Al amanecer, el termómetro marcará alrededor de 25°C, ofreciendo un ambiente cálido pero todavía tolerable, acompañado de un cielo con intervalos de sol y nubes dispersas.
Con el paso de las horas, especialmente al llegar la tarde, la intensidad del calor se hará evidente: se espera que los valores máximos alcancen hasta 38°C, en un entorno mayormente despejado y soleado. Ante estas condiciones, especialistas recomiendan limitar la exposición directa al sol y mantenerse hidratado.
Ya por la noche, las temperaturas descenderán de forma ligera hasta rondar los 29°C, en un escenario con nubosidad parcial pero sin presencia de precipitaciones en la zona metropolitana.
Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en su reporte más reciente, clasifica a Nuevo León dentro de la región con posibles chubascos moderados (con lluvias entre 5 y 25 mm) como resultado de sistemas como el monzón mexicano, canales de baja presión y ondas tropicales.
Clima para los próximos días en Monterrey | PRONÓSTICOS
De cara al lunes 18 de agosto, Monterrey vivirá una jornada de cielo despejado y mucho sol, con temperaturas que oscilarán entre 25°C por la mañana y 38°C durante la tarde, sin que se registren probabilidades de lluvia.
Para el martes 19 de agosto, se mantendrá un clima cálido, con máximas de 37°C y mínimas alrededor de 25°C. Aunque predominará un cielo parcialmente soleado, existe un 20% de posibilidad de precipitaciones, por lo que se sugiere mantenerse atento a cambios repentinos en las condiciones meteorológicas.