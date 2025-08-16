Momento exacto de balacera afuera del Estadio Cuauhtémoc que dejó un muerto | VIDEO

Durante el pasado viernes la afición del futbol se manchó de sangre, luego de un trágico enfrentamiento con armas de fuego afuera del Estadio Cuauhtémoc, en la capital de Puebla de Zaragoza, momentos antes de iniciar el partido entre Puebla y San Luis, el pasado 15 de agosto.

Los violentos hechos se desencadenaron por una riña entre dos grupos de personas ajenas a las actividades deportivas, que se encontraban en las inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc, lo que dejó a un hombre herido de bala y a una mujer muerta, según el comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla.

?? Violencia en las inmediaciones del estadio Cuauhtémoc: una riña entre comerciantes dejó una mujer muerta y un hombre herido por arma de fuego previo al partido #Puebla vs San Luis.



Autoridades estatales y municipales confirmaron el saldo y reforzaron la seguridad en la zona.… pic.twitter.com/iEduV2eIgL — Azucena Uresti (@azucenau) August 16, 2025

Ahora, se ha difundido el momento exacto en que inician las detonaciones de armas de fuego afuera del recinto deportivo, cuando un joven que se encontraba en un autobús de pasajeros se percató de la riña que terminó en tragedia y utilizó su teléfono celular para grabar los hechos desde el interior del vehículo pesado.

Noticias Relacionadas Enfrentamiento en el Estadio Cuauhtémoc deja un muerto previo al Puebla vs San Luis

Durante el video, se logra apreciar que un grupo de aficionados se dirigen al Estadio Cuauhtémoc, cuando inicia la ráfaga de balazos, que provoca el pánico entre los asistentes, quienes huyen del sitio, mientras el camarógrafo continúa con sus grabaciones.

Captan al pistolero afuera de Estadio Cuauhtémoc

Además, una mujer logró captar al presunto responsable de los hechos, quien vestía una sudadera negra y fue captado disparando con una pistola, a un costado de la Calzada Ignacio Zaragoza, mientras los vehículos transitaban e ingresaban al Estadio Cuauhtémoc para el partido entre Puebla y San Luis.

FOTO: SSP Puebla

De acuerdo con la corporación de seguridad, elementos de la SSP de Puebla acudieron al recinto para desplegar un dispositivo de seguridad y desplegar patrullajes con el fin de dar con el paradero de los pistoleros, quienes lograron darse a la fuga a bordo de un vehículo.