"México, Guatemala y Belice nos unimos por el bienestar de nuestros pueblos y la conservación de la naturaleza": Claudia Sheinbaum

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó un acuerdo trilateral sin precedentes con sus homólogos de Guatemala, Bernardo Arévalo de León; y de Belice, John Antonio Briceño, para preservar 5.7 millones de hectáreas del corazón de Mesoamérica, a través de la creación de un nuevo Corredor Biocultural de la Gran Selva Maya.

Mediante su cuenta de X Claudiashein, la mandataria mexicana resaltó los beneficios que traerá este acuerdo para las tres naciones "hoy enviamos un mensaje al mundo: México, Guatemala y Belice nos unimos por el bienestar de nuestros pueblos y la conservación de la naturaleza".

En una reunión histórica, nos unimos los jefes de Estado de Belice, Guatemala y México para crear el Corredor Biocultural Gran Selva Maya, que integra 5.7 millones de hectáreas de selva tropical, la segunda más grande del continente después de la Amazonia.



"En una reunión histórica, nos unimos los jefes de Estado de Belice, Guatemala y México para crear el Corredor Biocultural Gran Selva Maya, que integra 5.7 millones de hectáreas de selva tropical, la segunda más grande del continente después de la Amazonia. Como lo mencioné junto al primer ministro de Belice, @JohnBricenoBZE, y el presidente de Guatemala, @BArevalodeLeon, con nuestros vecinos del sur estamos hermanados a través de historias de pueblos milenarios", se lee en la publicación.

Y agregó "por ejemplo, un mundo maya que no conocía las fronteras actuales y tuvo la voluntad de dejar un legado para las futuras generaciones. Una herencia de reconocimiento, grandeza histórica, paz y prosperidad común, con respeto a las decisiones de cada país, pero también con la belleza de que nuestros hijos, hijas, nietos y nietas admiren este mar verde de selva, los imponentes jaguares, los saraguatos y la riqueza natural".

"Que se sientan orgullosos del porvenir de civilizaciones grandiosas que dejaron pirámides, matemáticas, escrituras, cultura y amor por la tierra, al tiempo que las y los mayas de hoy vivan con bienestar. Sin exagerar, hoy enviamos un mensaje al mundo: México, Guatemala y Belice nos unimos por el bienestar de nuestros pueblos y la conservación de la naturaleza. Enhorabuena", finalizo la Presidenta de México.