Metro de la CDMX: ¿Qué pasa hoy sábado 16 de agosto en la Línea 12?

La mañana de este sábado 16 de agosto se reportaron en redes sociales retrasos en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, por ello aquí está el estatus del servicio del Sistema de Transporte Colectivo (STC) hoy.

A lo largo de la semana labores de mantenimiento y fuertes lluvias provocaron afectaciones y suspensiones en el servicio del Metro de la Ciudad de México. Encharcamientos, inundaciones y otros problemas generaron interrupciones al servicio, por lo que el Servicio de Transporte Colectivo informó en cada caso qué había ocurrido y cuando el incidente quedaba resuelto.

Por la tarde del jueves, el servicio de la Línea 2 fue interrumpido debido a un cortocircuito que dejó a varios usuarios atrapados entre las estaciones San Antonio Abad y Pino Suárez, aunque se restableció a las 9:40 pm. Por la madrugada del viernes, el Metro informó que realizaba trabajos en las vías y el servicio sería parcial, de Cuatro Caminos a Hidalgo, aunque se reanudó horas después.

La Línea 2 registró un cortocircuito esta semana | Archivo

Durante la noche del 15 de agosto, el director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrián Rubalcava, indicó que se realizaban trabajos de limpieza y mantenimiento en la estación Ciudad Azteca de la Línea B.

¿Cuáles son las estaciones cerradas hoy sábado 16 de agosto?

Hasta el momento todas las estaciones se encuentran abiertas y ofreciendo el servicio con normalidad, de acuerdo con las cuentas oficiales del Metro, que no ha reportado ninguna incidencia hasta ahora. El servicio de trenes es continuo en todas estas estaciones, sin reportes de interrupciones.

Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 12.



Te recordamos:

* Permitir el libre cierre de puertas.

* Ceder el paso a quienes descienden del vagón.

* Usar la palanca sólo en caso de emergencia. — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 16, 2025

¿Hay servicio en la Línea 12?

Durante la mañana de este sábado, usuarios expresaron que esperaron hasta 40 minutos para subir a un tren de la Línea 12 debido a que pasaban en promedio cada 15 minutos. Aunque no hubo un anuncio oficial del metro por el retraso, el Servicio de Transporte sí contestó a los usuarios que cuestionaron los problemas.

“Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 12”, indicó el Metro sin dar más detalles del posible retraso. Reportes similares se realizaron sobre el paso de los convoyes en la Línea 2. “Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 2. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar”, fue la respuesta.

Hasta el momento, no se han indicado las causas de los retrasos en el paso de los trenes en ninguna de las líneas.

Revise el estado del servicio para calcular el tiempo de sus traslados | Archivo

¿Cuál es el avance de los trenes en las Líneas del Metro hoy 16 de agosto?

Hasta las 9:00 am, las autoridades del Metro no han compartido el avance de los trenes ni los tiempos de recorrido aproximados de este sábado 16 de agosto.

