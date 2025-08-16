Los genéricos no solo son accesibles sino que son seguros, y la gente lo sabe: José Zaga destaca encuesta de Heraldo Media Group

Luego de que una encuesta de QM Estudios de Opinión, en alianza con Heraldo Media Group, revelara que el 61% de los encuestados prefiere comprar medicamentos genéricos, el director de DILAMEG, Asociación de Distribuidores y Laboratorios de Medicamentos Genéricos, José Zaga, habló en entrevista con Javier Solórzano para Heraldo Televisión durante el programa "Referente de la Noche".

De acuerdo con el director de DILAMEG, este resultado indica que "algo estamos haciendo bien" y que las personas están informadas, ya que saben que con los medicamentos genéricos no solo obtienen un producto más accesible sino que saben que es seguro.

El 61% de los encuestados prefiere comprar medicamentos genéricos / FOTO: Heraldo Televisión

En ese sentido, José Zaga contó que han impulsado una reforma al artículo 225 de la Ley General de Salud, para que los doctores prescriban la molécula del medicamento y así la gente pueda acceder a este medicamento genérico. "Así vemos que la población tiene el derecho de estar informada y de esa forma llegan a la farmacia preguntando por el genérico".

Resaltó además que tienen agremiados a 38 laboratorios y distribuidores que hacen que estos productos lleguen a grandes, pero también a muy pequeñas poblaciones en todo el país. Y mencionó que aunque cualquier laboratorio puede obtener la licitación, principalmente están dirigidos al sector privado.

DILAMEG tiene agremiados a 38 laboratorios y distribuidores que hacen que estos medicamentos lleguen a todo el país / FOTO: Heraldo Televisión

En entrevista para Heraldo Televisión, José Zaga refirió que ven en el futuro una oportunidad por las patentes que vencerán en los próximos años, que son de enfermedades crónico degenerativas como la diabetes, cardiovasculares y oncológicos, "son oportunidades para poderle ayudar a la población a conseguir estos medicamentos a precios accesibles", concluyó.