Los franeleros no desaparecerán solo serán sancionados si realizan exigencias o amenazas, aclara César Cravioto

César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), aclaró que los franeleros no van a desaparecer, que seguirán haciendo su labor pero que no podrán exigir una cuota especifica o remuneración por su trabajo, esto luego de que el Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma a la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.

“No se acaba la posibilidad de que alguien… te cuide el coche… y le das una gratificación, eso no va a ser penalizado y hasta cumplen una labor social, lo que no va a ser es la exigencia”, precisó César Cravioto.

Foto: Cuartoscuro

El secretario de Gobierno capitalino dijo que quienes sean reportados con la autoridad serán presentados ante el juzgado cívico y pasarán 36 horas de arresto inconmutables pero comentó que en caso de que el delito sea mayor como una amenaza, extorsión u otro delito mayor se les traslada al Ministerio Público.

“Cuando ya hay amenazas… se les lleva al Ministerio Público y ya se les procesa por otro tipo de hecho que podría ser extorsión, pandillerismo, amenazas, lesiones o afectaciones a la propiedad de terceros que es el coche… eso fue lo que cambio y va para bien de la sociedad”, explicó César Cravioto.

En entrevista para Informativo Fin de Semana de El Heraldo Radio que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, detalló que la siguiente semana se promulgará y adelantó “vamos a dar a conocer a través de que número telefónico pueden llamar para que inmediatamente está ocurriendo, llegamos intervenimos y 36 horas”.