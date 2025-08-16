Joven de 17 años, contagiada de rabia tras ataque de zorrillo en Zacatecas

La Secretaría de Salud de Zacatecas confirmó como rabia humana el caso de una joven de 17 años, quien fue mordida por un zorrillo en el Mezquital del Oro el pasado 13 de agosto. La adolescente se encuentra internada en el Hospital Rural No. 82 de Vicente Guerrero, en Durango.

A través de un comunicado es que la dependencia señaló que la chica de 17 años presenta una mordedura en el brazo izquierdo auqel día, cuando fue atacada por el zorillo y posteriormente trasladada al IMSS Régimen Ordinario en Zacatecas, donde recibió la atención médica.

La chica con rabia humana se encuentra hospitalizada tras el ataque

"Dado que es un caso de interés Nacional, se contó con la presencia de personal del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE), la Dirección General de Epidemiología y el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (CENAPRECE). Tras una reunión técnica con representantes de las instituciones de Salud, se tomo la decisión de trasladar al equipo técnico estatal-federal al Hospital General de Zona No. 1 Emilio Varela Luján”, señaló la Ssa de Zacatecas.

Noticias Relacionadas Así hallaron al cuerpo de Alma Elena, mujer desaparecida y presuntamente asesinada en una obra de Benito Juárez

El 15 de agosto se le notificó a los familiares, al personal médico tratante y a las autoridades competentes a fin de que procedan de inmediato a la activación de los protocolos de investigación epidemiológica, trazabilidad del caso y acciones de control, en tanto se está en espera de los resultados definitivos por pafrate del InDRE.

Acciones ante caso de rabia humana en Zacatecas

Ante el caso de rabia humana en una joven de 17 años, las autoridades sanitarias realizan las siguietes acciones:

Continuar con la campaña permanente de vacunación antirrábica.

Intensificar la búsqueda activa e intencionada de casos que cumplan criterios de agresión.

Mantener reuniones interinstitucionales para coordinar la cobertura y atención a la población en riesgo.

¿Qué es la rabia humana?

La rabia humana no se había detectado en Zacatecas desde y está definida como "una enfermedad viral causada por un virus neurotrópico que se encuentra en la saliva de los animales infectados. Ataca al sistema nervioso central causando una irritación seguida de parálisis y muerte", según la Ssa.

Síntomas de la rabia en humanos

Dolor en el sitio de la herida

Fiebre

Dolor de cabeza

Debilidad muscular

Hormigueo o entumecimiento

Parálisis

Ansiedad

Agitación

Hiperreactividad

Salivación excesiva

Intolerancia a la luz

Hidrofobia (incapacidad de ingerir agua)

Animales que transmiten la rabia a humanos y los que no

El virus de la rabia se transmite por la mordedura o arañazo profundo de un animal infectado. Los animales que los transmiten más comunmente son

Perros

Gatos

Coyotes

Murciélagos

Zorillos

Las ratas, conejos, ardillas y hámsters no pueden infectar porque cuando contraen la enfermedad quedan paralizados y no son capaces de transmitirla.