Ingresan a sacerdote colombiano al Reclusorio Oriente, lo acusan de abusar de una menor en Coyoacán

Este sábado 16 de agosto se dio a conocer la vinculación a proceso contra Bernardo "N", un sacerdote colombiano detenido en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara (AIG) acusado de abuso sexual en contra de una menor residente de la alcaldía Coyoacán, al sur de la Ciudad de México.

Durante una audiencia realizado en la Ciudad de México, el juez vinculante ordenó un periodo de dos meses para el cierre de investigación. Mientras el implicado permanecerá en prisión preventiva en las instalaciones del Reclusorio Oriente de la capital. Al exterior del evento grupos religiosos oraron por él y argumentaron que su detención es injusta.

La investigación refiere que el imputado, en diveras ocasiones de 2022 a 2024, abusó sexualmente de una menor que era residente en la colonia San Diego Churubusco en la alcaldía Coyoacán. Incluso se señala que el hombre amenazó a la víctima con hacerle daño a su familia si relataba lo sucedido.

En mayo pasado, la Diócesis de Aguascalientes alertó que el imputado buscaba realizar un evento religioso en esa entidad, pero que no contaba con la aprobación de las autoridades eclesiásticas. Se le acusa de los delitos de abuso sexual agravado y violación agravada, en perjuicio de una menor de edad.

La madrugada del domingo 10 de agosto, agentes investigadores lograron ubicarlo en el Aeropuerto de Guadalajara, tras bajar de un vuelo proveniente desde Panamá. Debido a la orden de aprehensión en su contra el implicado fue trasladado a la Ciudad de México para seguir con su proceso.