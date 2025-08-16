Hallan con vida a hermanitos perdidos en la sierra de Chihuahua, su perro los cuidó todo el tiempo

Dos hermanos extraviados y reportados como desaparecidos fueron finalmente halladas sanos y salvos en la sierre de Chihuahua, localizada en el municipio de Ascensión. Sara y Antonio, de 10 y 8 años de edad, fueron encontrados por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), durante un operativo de búsqueda, el pasado 14 de agosto.

De acuerdo con información de la Fiscalía de Chihuahua, los menores fueron encontrados gracias a un operativo en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, quienes también fueron acompañados por paramédicos y ciudadanos voluntarios que estaban preocupados por el paradero de los pequeños.

Hallan a niños extraviados en Sierra de Chihuahua

Ambos menores de edad, originarios de Cuachochi y de una comunidad rarámuri, fueron avistados a lo lejos por un grupo de hombres que cabalgaban a caballo, en su trayecto al Ejido Ley 6 de enero, por lo que contactaron a las autoridades para reportar el caso de un par de niños aparentemente extraviados.



FOTO: Fiscalía de Chihuahua

Reporttes de la AEI aseguran que los hermanos fueron rescatados del desierto, acompañados únicamente de su fiel perro, y los trasladaron a un lugar seguro, al mismo tiempo que contactaron a los padres de familia. Ambos perdieron contacto con sus familiares desde el pasado martes 12 de agosto, al ser vistos por última vez en la colonia Veracruz, en el municipio de Ascensión.

Alertan por trata de personas

A través de sus redes sociales, corporaciones de seguridad y la Secretaría de Gobernación han advertido sobre los riesgos de la trata de personas, considerado un delito ligado al crimen organizado. En este sentido, hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar aceptar los traslados de terceros con supuestas promesas económicas y de refugio, lo que podría derivar en casos de explotación sexual y trata de blancas. Además, ofrecieron el número de 8000 5533 0000 para contactar a la Línea Nacional contra la Trata de Personas, así como al número de emergencias 911.

Alertan por trata de personas en fronteras mexicanas

FOTO: Secretaría de Gobernación

Para identificar a una víctima de posible trata, es importante reconocer una serie de comportamientos, toda vez que este crimen es uno de los más comunes a nivel global, lo que urge a la población a estar informada al momento de poder apoyar a una víctima, según la Comisión intersecretarial contra la Trata de Personas.

