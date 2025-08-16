Detienen a perrito por morder a tres personas; piden ayuda para no mandarlo a la perrera

En el puerto de Sisal, Yucatán, un lomito fue asegurado por las autoridades locales luego de que se reportara que mordió a tres personas, entre ellas un adulto mayor, ell hecho ha generado una fuerte discusión entre vecinos, activistas y usuarios en redes sociales sobre el destino del animal y la responsabilidad de sus dueños.

El comisario municipal, Joaquín Galaz, explicó que el lomito fue trasladado a un espacio de resguardo por razones de seguridad, debido a que los propietarios no mostraron disposición para atender el caso ni garantizar su control, mientras tanto, las tres personas afectadas recibieron atención en el centro de salud de la comunidad,

Cabe destacar que aunque ninguna resultó con heridas de gravedad, el incidente fue notificado a las autoridades sanitarias para descartar posibles riesgos de rabia u otras enfermedades, por lo que se debió proceder de esa manera encontrar del lamito que mordió a las tres personas.

¿Qué pasó con el lomito atrapado tras morder a tres personas?

La noticia rápidamente se viralizó en redes sociales, donde surgieron llamados para evitar que el perro sea enviado a la perrera municipal, por el temor de que sea sacrificado e incluso, varias familias expresaron su intención de adoptarlo, y organizaciones de protección animal propusieron alternativas como la esterilización y la entrega en adopción responsable.

También vecinos recordaron que la Ley de Protección a la Fauna de Yucatán sanciona a quienes incumplen con el cuidado y vigilancia de sus mascotas, lo que reavivó el debate sobre la tenencia responsable en la zona.

Por el momento, el lomito seguirá bajo custodia del municipio mientras se define su situación legal ya que autoridades locales aseguraron que evaluarán, junto con instancias de salud y colectivos civiles, las opciones que permitan proteger al animal sin poner en riesgo a la comunidad.