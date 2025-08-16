Detienen a Daniel "N", padre que asesinó a machetazos a su hijo de 9 años en Guanajuato

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) confirmó esta mañana de sábado 16 de agosto la detención de Daniel "N", padre de familia acusado de asesinar a machetazos a su hijo de 9 años y provocar heridas de muerte contra su esposa en el municipio de Tarandacuao.

Los hechos ocurrieron el pasado 12 de agosto y personal de Investigación Criminal cumplimentaron la orden de aprehensión en la calle 16 de Septiembre, perteneciente al municipio de Tarandacuao. Al implicado se le acusa de homicidio en razón de parentesco en agravio de su propio hijo menor de edad y tentativa de feminicidio contra la madre del niño.

Mediante un breve comunicado de la dependencia, el detenido ya se encuentra a disposición de la autoridad competente, quien definirá su situación jurídica en los próximos días. La Fiscalía se compromete a vigilar este proceso con el respeto al debido proceso y en atención a los derechos de las víctimas.

"El compromiso de la Fiscalía es claro: no habrá espacio para la impunidad. Quienes atenten contra la vida y la integridad de niñas, niños y mujeres enfrentan todo el peso de la ley, con el firme objetivo de evitar que estos terribles hechos se repitan", se lee en el comunicado de la FGE

La Fiscalía General del Estado informa que Daniel "N" ha sido detenido en el municipio de Tarandacuao por su probable responsabilidad en el atroz delito de homicidio en razón de parentesco en agravio de su propio… pic.twitter.com/3jVWMK8JUw — Fiscalía General del Estado de Guanajuato (@FGEGUANAJUATO) August 16, 2025

¿Qué paso con el niño de 9 años asesinado por su padre en Guanajuato?

El sujeto identificado como Daniel "N" arribó aquel 12 de agosto a su domicilio en presunto estado de ebriedad y con un arma blanca. En algún momento de la noche inició una pelea con su pareja Betzy Mariza, por lo que comenzó a agredirla con el machete.

Santiago, al percatarse de lo vivido por su madre, la defendió y su padre terminó por herirlo de muerte en el abdomen. El sujeto emprendió la huída del domicilio y fue mediante redes sociales que los habitantes de Tarandacuao exigieron a las autoridades su detención.