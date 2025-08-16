Clara Brugada y Janecarlo Lozano abren el parque EDEN Mestizaje en la alcaldía Gustavo A. Madero

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y el alcalde en Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, encabezaron la inauguración del parque EDEN Mestizaje (Espacio de Desarrollo y Esperanza para la Niñez), un área de más de cinco hectáreas que busca garantizar el derecho al esparcimiento, la seguridad y la convivencia de las infancias y juventudes.

Brugada Molina subrayó que obras como esta buscan alentar a las alcaldías a transformar los espacios públicos de la capital para las niñas, niños, jóvenes y personas mayores.

“Por eso es tan importante venir el día de hoy y alentar a que las alcaldías transformen los espacios públicos de la Ciudad de México, que son los espacios públicos para las niñas, para los niños, para los jóvenes, para la gente mayor”, dijo.

En ese sentido, aseguró que la tarea de las demarcaciones y el gobierno capitalino es lograr que la población pueda caminar en espacios públicos transformados, tenga derecho a la iluminación y una vida segura a través de la recuperación de áreas públicas.

“La tarea es lograr que la población pueda caminar en espacios públicos transformados, tenga derecho a la iluminación y una vida segura. (...) Este parque está dedicado a las infancias de la GAM que necesitan espacios públicos de esta manera. (…) Lo mejor es una colaboración entre los gobiernos”, admitió.

Frente a los vecinos y vecinas que acudieron a la inauguración, la jefa de Gobierno anunció que a través de la Secretaría de Cultura y la Secretaría del Medio Ambiente se llevarán a cabo actividades para niñas y niños, además de recordar que en la alcaldía se construye una de las seis utopías.

Por su parte, Janecarlo Lozano destacó que “no sólo se está inaugurando un parque, estamos inaugurando un sueño”, al señalar que EDEN Mestizaje es “donde los sueños de la niñez van a florecer” y devolverá “lugares seguros, dignos, lo que siempre han merecido”.

Afirmó que este espacio de más de cinco hectáreas de bosque se encontró en condiciones deplorables, pero se lograron recuperar más de 15 mil metros cuadrados de áreas verdes.

Detalló que la obra se desarrolló en siete meses e incluyó la reforestación de 12 mil metros cuadrados, la construcción de más de 50 mil metros cuadrados de obra nueva y 15 mil metros cuadrados de andadores seguros.

MAAZ