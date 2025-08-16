"Cargar esta corona es un compromiso social", así hablaba participante de Miss México detenida con armas

Isadora N., quien actualmente es Miss Guerrero en el cértamen de Miss México 2025, fue detenida por portación de armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, junto a otras dos personas, una de las cuales fue identificada como su escolta personal cuando circulaban en la Autopista del Sol.

Isadora es originaria del municipio de Las Vigas, en Guerrero, en donde primer obtuvo la corona y posteriormente a nivel estatal. Fuentes de seguridad confirmaron a la periodista Karla Benítez de El Heraldo de México, que en la cajuela de la camioneta blanca marca Dodge, tipo Durango, en la que viajaba, les fue localizada una pistola calibre 9 milímetros, dos cargadores abastecidos y 35 cartuchos útiles.

Isadora “N” y tres personas más, fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público de la FGR en Acapulco, donde en las próximas 48 horas se determinará su situación jurídica. La mujer, de 25 años, es licenciada en Derecho y estudiante de gastronomía, según el certamen de belleza.

¿Quién es Miss Guerrero, detenida por portación de armas?

Sin embargo, antes de ser detenida, algunas versiones no confirmadas indicaban que la modelo había renunciado a su título como Miss Guerrero, debido a diferencias con la organización del concurso. Fue en el 2024 cuando Isadora obtuvo el primer lugar para coronarse.

Como parte de las actividades que las "misses" realizan, Isadora colaboró con la entrega de víveres a dmnificados del ciclón tropical Jhon, que azotó al puerto de Acapulco el año pasado durante la temporada de huracanes. Además llegó a asistir a misas por las personas que se vieron afectadas por ese evento natural.

En febrero pasado, Isadora recordó, a través de un video, la importancia de ganar el concurso, lo que definió como "un compromiso social". Las imágenes fueron grabadas como parte de la elección de la nueva señorita Las Vigas y fue difundido en redes sociales.

En ese material se le escucha decir: "Hola, qué tal los saluda su amiga Isadora Lagos, Miss Guerrero 2025 y quiero hacerles la cordial invitación a toda mi gente bella de vivir la experiencia de un concurso de belleza este 18 de marzo de 2025", en Las Vigas, Guerrero.

"Aprovecho para mandarles las mejores vibras a todas nuestras participantes y decirles que el portar esta corona y esta banda es una gran responsabilidad y compromiso social", decía la reina de belleza, quien ayer fue detenida con armas de uso exclusivo del Ejército.