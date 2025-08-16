Caen cinco presuntos delincuentes vinculados al grupo delictivo "La Unión Tepito" en Cuajimalpa

Fueron detenidas cinco presuntos delincuentes vinculados al grupo delictivo "La Unión Tepito" colaboradores de un sujeto conocido como "Lobo" líder de una célula vinculada al narcomenudeo en la alcaldía Cuajimalpa, donde fingen vender dulces en la vía pública para la distribución de la droga.

La detención de Rogelio “F”, alias "Rojo", principal colaborador de "Lobo" al ser su cuñado; Erick David “V”, María Judith “J”, Alexis “R”, y Rodrigo “P”, fue posible de trabajos de investigación de gabinete y campo, en seguimiento a varios reportes por la comisión de delitos relacionados con la venta de droga, uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la Ciudad de México, y con apoyo de las Secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina Armada de México (SEMAR) y de la Guardia Nacional (GN), ejecutaron dos órdenes de cateo en inmuebles ubicados en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos.

Foto: Especial

Durante las acciones, los policías de la SSC identificaron dos puntos, uno de ellos localizado en la calle Atliburros, de la colonia Cruz Blanca, mientras que el otro fue ubicado sobre la calle Ocampo, en la colonia Cuajimalpa, mismos que al parecer eran utilizados para el almacenamiento de narcóticos, por lo cual se implementaron estrategias de inteligencia, vigilancias fijas y móviles, así como recorridos de reconocimiento.

Fue así que los datos de prueba obtenidos en las indagatorias fueron entregados por un agente del Ministerio Público a un Juez de Control, quien liberó el mandamiento ministerial para intervenir en dichos inmuebles, por ello, se realizó un despliegue operativo en el que se actuó sin uso de violencia y en estricto apego a los protocolos de actuación policial, uso de la fuerza, así como respeto a los derechos humanos.

Para dar cumplimiento a la orden de cateo, los oficiales ingresaron al primer domicilio donde aseguraron 198 dosis con sustancia parecida a la metanfetamina, 170 dosis con polvo blanco, similar a la cocaína, además de marihuana a granel, 129 dosis con la misma hierba verde, una báscula gramera y 39 paquetes de bolsas tipo ziplot, asimismo en el lugar fueron detenidos dos hombres de 25 y 31 años de edad.

En tanto, en el segundo inmueble, fueron detenidos dos hombres y una mujer de 25, 27 y 48 años de edad, a quienes se les aseguraron 187 envoltorios con sustancia blanca, similar a la cocaína, 131 dosis en piedra, aparente marihuana a granel, 153 bolsitas con la misma hierba, así como una identificación oficial.

Foto: Especial

Por lo anterior, los detenidos fueron informados de sus derechos constitucionales y, junto con la aparente droga asegurada, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso. Asimismo, ambos inmuebles quedaron sellados y se encuentran bajo resguardo policial mientras continúan las indagatorias.

A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes y serán tratadas como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

La SSC y la FGJ reitera su compromiso de continuar trabajando para identificar y detener a generadores de violencia, combatir delitos de alto impacto y construir una ciudad más segura, justa y en paz.