Atacan a hermano de futbolista de la Liga MX durante el partido Chivas vs Juárez | VIDEO

La noche de este sábado 16 de agosto se reportó una agresión en contra del hermano de Ángel Saldívar, delantero de FC Juárez y exjugador de Chivas, durante el encuentro disputado en el estadio Akron, a través de redes sociales comenzó a circular un video en el que se observa al hermano del futbolista recibiendo atención médica tras el incidente.

Fue en su cuenta oficial de instagram dónde el futbolista compartió el ataque y lo resultados del mismo, mencionando que es increible que pase ésto en un estadio que será sede para el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos, exigiendo justicia por el ataque de su hermano.

Golpearon a mi cuñado hasta romperle la nariz, increíble la pésima seguridad de tu estadio @Chivas @LigaBBVAMX gente que no sabe que es un deporte familiar, si no saben perder no vayan!! @EstadioAKRON uD83DuDE21uD83DuDE21uD83DuDE21uD83DuDE21 @huerta_cesar @jhernandez83 @chapis_herrera pic.twitter.com/xT3oJlBBGN — Itza RS (@ItzaSantoscoy) August 17, 2025

Le rompen la nariz al hermano de Ángel Saldívar en el Estadio Akron

Asimismo, el futbolista de Juárez mencionó en su cuenta de Instagram, que su familia había sido agredida durante el partido, luego de que hayan asistido al partido para apoyarlo, una “historia” después, el delantero méxicano mostró cómo es que su hermano resulto herido en pleno estadio.

“No a la violencia, en ningún lugar, agredieron a mi sobrina menor de edad y mi hermano con la nariz rota, no puede pasar más, solo por unos pocos inadaptados perdemos todos”, dijo el futbolista en su cuenta de IG.

Hasta el momento ni la Liga MX, Chivas o el Juárez FC han compartido algún mensaje sobre lo sucedido, pero cabe destacar que el estadio Akron, ya ha sido criticado por este tipo de situaciones, tan solo en 2024 se vivió una agresión en contra de un aficionado que protegía a su hijo.

Así fue la agresión en contra del hermano de Ángel Saldívar en el Estadio Akron