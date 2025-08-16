Así hallaron al cuerpo de Alma Elena, mujer desaparecida y presuntamente asesinada en una obra de Benito Juárez

Alma Elena Sánchez fue reportada como desaparecida desde el pasado 10 de junio, cuando familiares y amigos perdieron contacto con ella, luego de que se trasladara desde su hogar, situado en Chiapas, hasta la Ciudad de México, por una supuesta oferta laboral. Su ficha de búsqueda, emitida por la Fiscalía General de Justicia capitalina, menciona que fue vista por última vez en la alcaldía Venustiano Carranza.

Ahora, elementos de la Fiscalía capitalina han asegurado un inmueble relacionado con la trágica muerte de la joven de 30 años de edad, quien fue supuestamente hallada entre un muro de construcción,

Reporte periodísticos mencionan que la construcción, situada en la alcaldía Benito Juárez contenía un a pared con cemento fresco, donde habrían encontrado el cuerpo de la mujer, que coincide con los rasgos descritos en la ficha de búsqueda de la Fiscalía capitalina.



FOTO: Fiscalía de la CDMX

Fiscalía de Búsqueda halló a Alma por el cemento fresco

El hallazgo se logró por parte de la Fiscalía Especializada a la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas (FIPEDE), por lo que recuperaron el cuerpo del cemento fresco y lo trasladaron a un anfiteatro de la Secretaría Médica Forense (Semefo), donde se le realizará su autopsia de ley para esclarecer la causa de su muerte.

De acuerdo con los primeros reportes, el personal ministerial y policiaco halló un área con cemento fresco que no estaba prevista en el diseño de las obras, lo que desató las sospechas. Al utilizar un perro adiestrado, se comprobó que se escondía un cuerpo dentro del material de construcción y se halló el cuerpo de Alma, quien habría muerto bajo situaciones violentas.

las obras se encuentran sobre la calle Zempoala, donde planean construir un edificio con 23 departamentos. Hasta el momento, la línea de investigación señala a uno de los albañiles como el presunto asesino. Sin embargo, continúan las indagatorias para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

