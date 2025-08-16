Asesinan a balazos a influencer Camilo Ochoa en departamento de Morelos

La noche de este sábado 16 de agosto se reportó el asesinato del influencer Camilo Ochoa al interior de su departamento ubicado en el municipio de Temixco en el estado de Morelos. La víctima era conocida por su contenido relacionado con el crimen organizado y sus presuntos nexos con la facción de Los Chapitos.

Reportes preliminares apuntan a que alrededor de las 17:00 horas, un sujeto armado ingresó al fraccionamiento Lomas de Cuernavaca y atacó a la víctima de 42 años de edad. Ha trascendido que el agresor huyó con rumbo desconocido arriba de un vehículo color blanco. Hasta el momento no hay detenidos, se espera que se abra una carpeta de investigación por el caso.

En las imágenes que han circulado en redes sociales como Twitter y Facebook se observa que el cuerpo de Camilo Ochoa fue localizado sin vida en el área del baño. Al momento de su muerte la víctima vestía camisa negra, pantalón gris, reloj y gafas de sol.

Camilo Ochoa ganó popularidad en redes sociales con su canal de Youtube con más de 300 mil suscriptores, pero también estuvo involucrado en la fotografía junto con el cantante Peso Pluma como presuntos colaboradores del Cártel de Sinaloa, con la facción de los Guzmán.

En sus videos de redes sociales, el creador de contenido había denunciado anteriormente amenazas de muerte en su contra. Incluso en sus plataformas digitales se autodenominaba como "exnarcotraficante", una persona que sabía como se manajaba el negocio.