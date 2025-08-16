Alberge Pergatuzoo continúa en riesgo, suplican a las autoridades “que actúen contra las denuncias de extorsión”

Miguel Ángel Vargas Hernández, Director del Albergue Pergatuzoo AC., pidió a las autoridades estatales y federales así como al Gobierno de México “que actúen con las denuncias que ya tenemos de extorsión” y “con las denuncias contra Ministerios Públicos”, ya que sostuvo hay algunos presuntos policías que estarían involucrados en este caso de extorsión del que el refugio ha sido víctima por parte del crimen organizado a lo largo de los años.

Señaló que el proceso va muy lento en entrevista con Selene Flores y Heriberto Vázquez para Informativo Fin de Semana de El Heraldo Radio que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

Facebook Albergue Pergatuzoo

Relató que la camioneta que le aseguraron a su sobrino el pasado 18 de junio todavía no se la devuelven las autoridades y que por ahora el caso lo concentra la Fiscalía de la Ciudad de México.

Anteriormente Miguel había denunciado que les han pedido el derecho de cobro de piso “una cantidad de 25 mil pesos para que nos permitan seguir funcionando con el albergue”, lo que para el albergue implicaría tener que cerrarlo porque no alcanzarían a cubrir las necesidades de los animales que ahí residen y que fueron rescatados.

Miguel Ángel Vargas exhortó a las autoridades a intervenir para detener esta injusticia, relató que anteriormente ya se detuvo a los delincuentes y se descubrió que había policías y funcionarios involucrados en esta extorsión pero que la situación no se ha detenido e incluso les dejaron un ataúd afuera del refugio.